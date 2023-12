Ex Bocciofila di San Bartolomeo. Iniziata la posa delle fondazioni: "Sarà pronta entro l’estate"

È iniziata ieri la posa delle fondazioni in calcestruzzo per la sala polifunzionale dell’ex bocciofila di San Bartolomeo in Bosco. Il vecchio prefabbricato è infatti stato totalmente demolito durante i mesi scorsi per lasciare spazio a una nuova struttura in legno lamellare su colonne in acciaio. L’intervento – programmato dal Comune – fa parte del pacchetto di lavori che puntano alla riqualificazione di alcuni edifici nelle frazioni grazie ai fondi del Pnrr. Il cantiere è affidato alla ditta Cma Costruzioni srl, che si sta occupando – oltre alla sopracitata demolizione e ricostruzione della vecchia sala polifunzionale – di riqualificare il locale in precedenza a uso bar, di perimetrare le aree esterne di pertinenza e di eliminare le barriere architettoniche. Il cantiere, iniziato il 13 ottobre scorso, durerà 240 giorni lavorativi. L’importo complessivo lordo dell’opera è pari a 805mila euro, di cui 715mila finanziati dal Pnrr e 90mila dal Comune. Nei prossimi mesi la ditta si dedicherà alla carpenteria metallica (costruzione e installazione delle colonne) per poi installare la struttura di copertura in legno.

"Proseguono a pieno ritmo i lavori all’ex bocciofila – commenta il vicesindaco e assessore alle frazioni Nicola Lodi –. Siamo puntuali sulla tabella di marcia: la ditta ci aveva garantito l’inizio della posa entro Natale e così è stato. Si comincia finalmente a concretizzare la nostra promessa di restituire alla comunità di San Bartolomeo in Bosco un centro di aggregazione fondamentale per la vita della frazione. Ci vuole ancora un po’ di pazienza, ma siamo fiduciosi sulla data di consegna dei lavori: entro l’estate del 2024 – assicura il numero due della giunta – gli abitanti di San Bartolomeo avranno una nuova struttura riqualificata".[/EMPTYTAG] A breve quindi la frazione potrà beneficiare di una nuova e importante struttura ricreativa che potrà offrire una serie di attività agli abitanti della zona. Il tutto mentre dal Comune arriva la notizia del raggiungimento di cento milioni di euro di fondi Pnrr intercettati attraverso i vari progetti messi in campo nel corso del tempo.