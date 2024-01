Ex Caserma, il restauro. Percorso partecipato al via: "Piano, cittadini al centro"

Una nuova pagina sul sofferto capitolo della riqualificazione dell’ex caserma di via Cisterna del Follo sta per essere scritto. Il Comune, infatti, ha dato il via libera al percorso partecipato che consentirà di elaborare un nuovo piano di recupero della caserma Pozzuolo del Friuli, dopo il naufragio del progetto Feris. Ad annunciare la nuova iniziativa è l’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni. "Abbiamo avviato l’iter per affidare l’incarico ad un soggetto terzo per la realizzazione del percorso partecipato relativo alla Caserma Pozzuolo del Friuli, così come chiesto dal Consiglio comunale – spiega l’amministratore – . Abbiamo individuato un professionista che si è reso disponibile a seguire l’iter e appena completati i passaggi formali si potrà partire con le consultazioni". "Sono ormai oltre 30 anni che la caserma versa in condizioni di abbandono e degrado – prosegue – . La nostra priorità è restituire quegli spazi così centrali e di pregio, alla città. Siamo lieti di aprire questo percorso partecipato, che renderà parte attiva tutti i cittadini interessati alla riuscita di questo progetto, e ci auguriamo venga vissuto da tutti come un momento di condivisione costruttiva e non un momento di strumentalizzazione politica". La vera sfida, ora, è riuscire a far coesistere tutte le sensibilità e, da ultimo, farne sintesi per arrivare all’elaborazione del piano. "Destinare e trasformare 20 mila metri quadri di edifici – sottolinea Balboni – alcuni anche di pregio come gli ex alloggi e la ex cavallerizza, e i 10 mila metri di piazza asfaltata è una sfida complessa che deve essere interpretata come una grande e imperdibile occasione". La proprietà della ex Caserma Pozzuolo del Friuli "è di Cassa Depositi e Prestiti, che ha sottoscritto un preliminare di vendita con un soggetto privato, Ar.Co Lavori Srl, con il fine di ottenerne il recupero e la conversione a studentato". E, rimarca l’amministratore, "sottolineiamo l’importanza di integrare, come previsto dalla Legge regionale 24 del 2017, le volontà del pubblico con le aspirazioni del privato nelle riqualificazioni degli spazi pubblici".

Il ruolo dei cittadini. "Riteniamo particolarmente positiva l’attenzione che i cittadini riservano a questo progetto e nonostante i confronti, a volte aspri, con chi ama brandire come un’arma di offesa politica i normali contraddittori tra diversi portatori di interesse – conclude Balboni – . Siamo lieti di poter raccogliere e valutare, in modo ordinato, le proposte progettuali presentate dai portatori d’interessi locali, molte delle quali emerse da associazioni, comitati e professionisti come specificava lo stesso documento votato in consiglio. Contiamo che il percorso possa avviarsi già nelle prossime settimane".

f. d. b.