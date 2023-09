Ex comando dei vigili saccheggiato dai ladri: "Rubato il rame dai collettori dei condizionatori"

Porte sfondate, grondaie di rame razziate, condizionati spogliati dei collettori per rubare l’oro rosso, e, infine, dieci bagni divelti con i sanitari e lavandini distrutti. Non c’è pace per l’ex comando della polizia locale in via Bologna, preso di mira sia dai ladri che dai vandali. L’edificio di proprietà delle Regione, dopo l’arresto di qualche settimana fa di un predone di rame, è stato di nuovo visitato dai soliti ignoti. A scoprirlo un sopralluogo di lunedì scorso per programmare la vigilanza privata all’interno dell’enorme palazzo ormai lasciato al degrado. Dall’ultima volta in cui erano sparite le grondaie di rame, i ladri, per nulla scoraggiati dall’arresto della polizia di stato, hanno continuato a saccheggiare l’edificio. Quintali di rame sono stati rubati smontando i collettori dei condizionatori. Durante il sopralluogo, i presenti non potevano credere ai loro occhi: i condizionatori avevano i cavi a penzoloni, svuotati del loro contenuto. Il bottino potrebbe aggirarsi intorno ai 6-7mila euro. Non solo, la sorpresa per l’accaduto si è trasformata in incredulità davanti ai danni messi a segno dai vandali. Dieci bagni completamente distrutti. I sanitari fatti a pezzi senza alcun motivo. Per evitare che le visite indesiderate continuino, la Regione ha affidato alla Coopservice il servizio di vigilanza per contrastare i furti e gli atti vandalici. Non sarà facile perché i malviventi hanno eletto l’ex comando della polizia locale a luogo di saccheggio. L’edificio si trova fuori dal centro in una zona ’solitaria’ della città. Il complesso, quindi, è facile preda dei ladri.