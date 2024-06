Ex giocatore dona defibrillatore alla squadra

Un "dolce" regalo che salva la vita. L’assessore della giunta Fabbri di Ferrara, Andrea Maggi, ha tenuto a battesimo la cerimonia di consegna di un defibrillatore a beneficio del settore giovanile del Masi Torello Voghiera. Un regalo di Fabrizio Pirani, titolare della pasticceria "Naturale" di piazzale Dante a Ferrara; presente anche il referente del vivaio tricolore Walter Nardini. "Sono stato un giocatore del Masi in anni ruggenti – spiega il generoso pasticcere – ero un discreto centravanti di Prima categoria. Da allora ho sempre tenuto vivo il rapporto con l’ambiente biancoverdeblù; tra i miei ex compagni di squadra c’era anche Nardini e ho pensato di fare un regalo per le giovani generazioni di calciatori". Il defibrillatore è un dispositivo medico utilizzato per trattare l’arresto cardiaco improvviso, una condizione potenzialmente fatale in cui il cuore smette improvvisamente di battere. Il defibrillatore emette un impulso elettrico al cuore, aiutando a ripristinare il normale ritmo cardiaco e prevenire la morte. "Ringraziamo di cuore, è il caso di dirlo, il generoso donatore – commenta il direttore generale della società, Graziano Quarella – un gesto che ci rende orgogliosi. Andrà a beneficio del campo sportivo di Masi San Giacomo, l’impianto dove si allena il settore giovanile, valorizzato dall’opera di Walter Nardini". Un grande gesto di solidarietà e di affetto per i colori di una maglia.

Franco Vanini