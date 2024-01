Ex leghista condannato: "Vezzani voleva screditare l’assessore Calvano"

Paolo Vezzani, ex consigliere comunale della Lega, aveva "intenzione di screditare la reputazione politica di Paolo Calvano". A spiegarlo è il giudice Alessandra Martinelli che, in dieci pagine, motiva la sentenza con la quale a novembre ha condannato a duemila euro di multa (oltre a una provvisionale) l’ex esponente del Carroccio, finito a processo con l’accusa di diffamazione ai danni dell’assessore regionale al Bilancio (difeso dagli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile). Secondo il giudice, attraverso un post su Facebook, Vezzani avrebbe offeso la reputazione dell’esponente della giunta regionale e del Pd "dapprima indicandolo falsamente nel sindaco di Bibbiano, all’epoca al centro di un’indagine per reati di particolare gravità, quindi, una volta ammesso il proprio errore, insistendo nel pubblicare fotografie che lo ricollegavano" al primo cittadino del Comune reggiano, "così insinuando un suo coinvolgimento nei fatti, circostanza peraltro resa ancora più grave dall’utilizzo dell’hashtag #Bibbiano".

Secondo il tribunale, gli elementi emersi portano a "rinvenire in capo all’imputato la piena coscienza e volontà del carattere denigratorio delle affermazioni rivolte alla persona offesa, non ché la consapevolezza del fatto che l’accusa di vicinanza al sindaco di Bibbiano, particolarmente infamante, avrebbe rischiato di comprometterne la credibilità e quindi la carriera politica". Nemmeno lo scambio di persona con il quale l’imputato si è giustificato è sufficiente a mutare il convincimento del giudice. "Vezzani – scrive Martinelli –, una volta formalizzate le proprie scuse, insisteva nell’associare Calvano alla vicenda che aveva colpito il Comune reggiano, così manifestando, con ogni evidenza, la volontà di offenderne la reputazione".

f. m.