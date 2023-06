Ex Mof, in azione la notte i parcheggiatori abusivi

"Ieri mattina stavo uscendo dall’auto quando me lo sono trovato davanti, non mi sembrava tanto lucido. Si muoveva a fatica, come avesse bevuto. Si è fatto sotto chiedendomi, con parole spezzate, un po’ di soldi. Ho rifiutato e me ne sono andato via. La sera sono tornato, non riesco a dire se era la stessa persona, fatto sta che mi sono trovato davanti, al buio, un ragazzo di colore che anche in questo caso chiedeva soldi. Sono riuscito a fatica a scollarmelo di dosso e a salire in auto. Non sono belle situazioni", a parlare un lavoratore che usa il parcheggio dell’ex Mof per lasciare l’auto e andare quindi in azienda. Che racconta il suo incontro con un parcheggiatore abusivo. La sua non è la prima denuncia sullo stato di degrado che negli ultimi giorni, con l’arrivo della bella stagione, sta aumentano tra auto parcheggiate e cantieri aperti ormai da mesi. Durante l’inverno la presenza di queste persone diminuisce. Con gli eventi in centro il parcheggio viene usato da tantissimi giovani che poi vanno ad assistere ai concerti in piazza. Giovani che si trovano faccia a faccia con chi con la scusa di indicare dove lasciare l’auto in realtà cerca di rimediare soldi. "Lungo un lato del parcheggio erano in quattro o cinque con alcune bottiglie di birra, molto probabilmente quei pochi euro che rimediano li usano per comprarsi da bere. Una situazione che rischia di sfuggire di mano se nessuno interviene", la denuncia di un altro automobilista.