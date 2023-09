"Ex Orbit a Vigarano: il percorso per restituire l'area ai cittadini"

"Abbiamo deciso di intraprendere un percorso che darà concretezza e speriamo anche sviluppi abbastanza rapidi. Non sarà facile. Ci saranno dei tempi tecnici da rispettare ma è intenzione assoluta di questa amministrazione risolvere il problema della ex Orbit e restituire quell’area ai cittadini". Così il sindaco di Viagarano Davide Bergamini, commenta la partecipazione di Vigarano all’interno della manifestazione Remtech di Ferrara, per un focus sul caso Orbit, in funzione dei procedimenti per la messa in sicurezza e la bonifica di discariche. La collaborazione con i tecnici di ‘Mettiamoci in riga’, sui passi delle strategie operative messe in atto dal progetto del Ministero dell’ambiente che accompagna gli enti locali nell’andare a risolvere i problemi relativi alle discariche abusive, è stata portata come esempio concreto dell’attività del progetto calato sul territorio. L’assessore all’ambiente Francesca Lambertini, al convegno, ha portato i diversi step, attraverso i quali, si è riusciti a sbloccare una situazione che si protrae da 24 anni: "Credo sia la miglior risposta che possiamo dare – dice il sindaco -. Ringrazio l’assessore Lambertini che se n’è occupata sin dall’inizio e tutti i componenti di ‘Mettiamoci in riga’ che ci hanno supportato ed aiutato in questa operazione che è molto difficile, perché comunque nulla era mai stato fatto prima, in modo chiaro e concreto per riuscire a capire come risolvere questa situazione".

cl.f.