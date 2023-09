Ex Orbit, entro l’anno il piano di bonifica

"Abbiamo ultimato il progetto del piano di caratterizzazione del sito della ex Orbit. Lo presenteremo, entro l’anno, in sede di Conferenza dei servizi agli enti coinvolti, per poter continuare nella lunga procedura tecnica e burocratica per la bonifica". Francesca Lambertini, assessore all’ambiente del comune di Vigarano, è stata invitata giovedì scorso, all’interno della manifestazione Remtech di Ferrara, a parlare del caso Orbit, in funzione dei procedimenti per la messa in sicurezza e la bonifica di discariche. L’azienda bruciò a causa di un incendio per dieci giorni, nel settembre del 1999, lasciando 8.000 tonnellate di rifiuti sul territorio. Il capannone era infatti pieno di pulper. A distanza di ventiquattro anni e lunghi procedimenti giudiziari i responsabili si sono dissolti e nessuno ha mai pagato il danno, lasciano sul territorio di Vigarano una ferita ambientale che continua a rivelarsi. "Sin dal nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare a questo problema – spiega la Lambertini – cercando di intercettare i fondi dei siti orfani. Purtroppo però non abbiamo potuto salire su questo treno, perché non erano mai state fatte le analisi di caratterizzazione ambientale e non essendoci una procedura avviata non si poteva presentare la domanda". Da qui l’inizio della collaborazione con i tecnici di ‘Mettiamoci in riga’, sui passi delle strategie operative messe in atto dal progetto del Ministero dell’ambiente, che accompagna gli enti locali nell’andare a risolvere i problemi relativi alle discariche abusive, tanto che oggi Vigarano è stato portato come esempio concreto dell’attività del progetto calato sul territorio.

"Questo ha fatto si che il comune di Vigarano fosse inserito nel progetto e attenzionato dai tecnici in una collaborazione fattiva – spiega la Lambertini –. Abbiamo fatto le indagini preliminari delle matrici ambientali ed è risultato un superamento dei valori di falda, per tanto siamo rientrati nel novero dei siti potenzialmente contaminati". In sintesi: "E’ emerso in maniera importante – conclude la Lambertini - che da un lato per risolvere il problema è necessario trovare risorse economiche ingenti, dall’altro che i finanziamenti potranno essere utilizzati solo se c’è una procedura di bonifica, che proseguiremo". Insomma, buone notizie sulla strada di una bonifica attesa da tutta la comunità. Dopo tanti anni è necessario chiudere un capitolo doloroso per il territorio.

Claudia Fortini