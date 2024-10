"Ex Orbit, svolta storica. Le analisi dopo 25 anni"

Passi per arrivare alla bonifica. La giunta di Vigarano Mainarda ha approvato una delibera per procedere con l’esecuzione delle analisi previste dal piano di caratterizzazione del sito ex Orbit. "Da quando ci siamo insediati abbiamo lavorato per risolvere il problema della ex Orbit – premette il sindaco Davide Bergamini –. Per la prima volta in 25 anni sono state fatte le indagini per verificare se il sito fosse inquinato o meno. Un lavoro che ha portato a sbloccare una situazione rimasta stagnante per troppi anni e che abbiamo intenzione di risolvere". "Nel 2022 – spiega l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini – le prime analisi di suolo e falda che hanno messo in evidenza una potenziale contaminazione. Ora bisogna eseguire una serie di analisi di suolo e falda da effettuare in più punti di prelievo rispetto a quelle fatte nel 2022, vanno a ricercare un numero maggiore di possibili sostanze contaminanti. Inoltre verranno eseguite nuove analisi sui rifiuti presenti nell’area". I costi sono importati. Da qui la richiesta ad Arpae di eseguire le analisi ma è arrivato il rifiuto. "Nonostante ciò – annuncia il sindaco – abbiamo deciso di andare avanti. Dopo 25 anni è necessario appurare con certezza se il sito ex Orbit è un sito contaminato o no. Questa risposta sarà il punto di partenza per poter determinare quale percorso attuare per risolvere questa problematica ambientale". "Avremmo voluto candidarci alle linee di finanziamento di un bando – dice il vicesindaco Mauro Zanella – ma non è stato possibile perché nessuno, in 25 anni, aveva mai fatto le analisi del suolo e della falda".

Claudia Fortini