Ex ospedale, cambiano gli orari della protesica

Il cantiere nella parte antica dell’ex ospedale della Villa Borselli è in corso e ci sono uomini e mezzi al lavoro in prossimità di servizi vicini che hanno un accesso al pubblico. Ecco dunque che l’Ausl comunica che "questa settimana varia il giorno di apertura del magazzino protesica per la consegna ed il ritiro di ausili protesici presso la Casa della Comunità di Bondeno". Tutto questo avviene per una limitazione al traffico per lavori di ristrutturazione che interesseranno la struttura nelle giornate di oggi e domani.