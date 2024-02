Ex Palaspecchi, Lodi difende il progetto. Fusari (Ac): "Senza visione"

Per la maggioranza è "una grande occasione di riqualificazione del quartiere in cui insiste il Palaspecchi", mentre per la minoranza è "l’ennesima occasione mancata, fatta di piccole varianti e senza una strategia complessiva alla base". La discussione si accende, durante il Consiglio Comunale di ieri, sulla delibera legata all’approvazione dei progetti definitivi – finanziati con il Pnrr – al Palaspecchi. Le Corti di Angelica e segnatamente al piano di riqualificazione dei parcheggi in via Beethoven. Tecnicamente, la delibera – che sancisce il via libera all’opera (che comprende tra l’altro l’esproprio dell’area) – è stata approvata. E il vicesindaco e assessore all’Urbanistica, Nicola Lodi, difende strenuamente "la visione di questa amministrazione". "Per stilare questo progetto – spiega – il Comune ha coinvolto, tra l’altro, le attività sportive che da tempo chiedono a gran voce la realizzazione di nuovi impianti. Anche sulle case popolari, la nostra visione è molto chiara e la realizzazione di 53 appartamenti segna un ulteriore tassello importante in questo senso". Senza contare, ricorda Lodi, "il grosso investimento che è stato fatto per dare alla Polizia Locale una caserma all’avanguardia, che dia dignità al Corpo". Se il capogruppo dem, Francesco Colaiacovo contesta "la scarsa trasparenza dell’amministrazione" nell’indicare "il modo in cui vengono spesi i soldi pubblici in questo piano", è la capogruppo di Azione Civica, Roberta Fusari a entrare nel merito della discussione. "Questo progetto non ha avuto alcuna condivisione con il Consiglio Comunale – scandisce a chiare lettere – e, benché il Comune meni vanto di aver incamerato 15 milioni del Pnrr (Pinqua), ne sarebbero potuti arrivare altri 30 se si fosse deciso di partecipare a tutti i bandi. Invece si è scelta un’altra strada. La realizzazione di cinquantacinque alloggi popolari non risolve il problema abitativo del Comune. Senza contare la scarsità di visione complessiva".