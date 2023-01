Ex Pisa, approvato il piano per aree verdi e percorsi ciclopedonali

È stato approvato il progetto esecutivo per i lavori al parcheggio ex Pisa, che – nell’ambito degli interventi del bando periferie – vedranno la creazione di nuovi spazi verdi e di un nuovo collegamento ciclopedonale tra darsena e sopramura. L’investimento è di circa un milione di euro. Realizzato l’iter progettuale, ora si procederà all’affidamento dei lavori, con procedura negoziata con invito a cinque ditte. A primavera è quindi previsto l’avvio del cantiere. Il progetto prevede l’inserimento di aree verdi nella porzione dell’attuale parcheggio rivolta all’ex Camilli, nel contesto di un nuovo percorso di collegamento, per pedoni e ciclisti, tra la nuova darsena e l’area sopramura, quindi l’innesto con i nuovi tracciati pedonali e ciclabili nell’area ex Mof e Darsena.

Procede così il complesso di interventi del bando periferie, che stanno ridisegnando l’intera area tra il fiume e il centro città per, complessivi, 12 lotti di lavori. "Nuove aree verdi, cicloturismo, integrazione tra città e fiume, nuovi spazi da vivere e per sport ed eventi: il complesso di interventi del bando periferie, così come lo abbiamo ripensato (con forte attenzione al green e con forte riduzione delle previsioni di utilizzo di cemento) sarà un passo importante verso un futuro che è prossimo, e che porterà alla valorizzazione del patrimonio storico e ambientale, dando alla città ulteriore spinta attrattiva e nuove potenzialità, anche turistiche" dice il sindaco Alan Fabbri.