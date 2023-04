Ex Sant’Anna, follia al Cup "Non metto la mascherina" E prende a pugni un volontario

di Matteo Radogna

La sala d’attesa del Cup è affollata. Anziani, mamme con il passeggino, giovani, un’umanità varia riempie la corsia dell’ambulatorio ’4’ della cittadella San Rocco, in corso Giovecca. L’unico punto di riferimento è il volontario di Anteas Roberto Battini, 63 anni, pronto a spiegare come si usa il totem per prendere il numero di chiamata allo sportello. E qui inizia la cronaca di una giornata di ordinaria follia: una coppia, senza mascherina, si mette in fila e il volontario invita lui, 41enne, e lei, 37enne, a prendere le protezioni anti Covid al bar. Ma l’uomo rifiuta di indossarla e, per sfidare Battini, si siede alla sua vicina scrivania. Quando il 63enne lo invita ad alzarsi, il 41enne lo colpisce alla faccia con un pugno mandandolo al tappeto. Non solo. Mentre Battini cade, sbatte la testa contro lo spigolo di una porta. Il volontario, dolorante e sanguinante alla bocca, viene immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato a Cona. Intanto, l’aggressore scappa, ma i carabinieri della compagnia di Ferrara riescono a rintracciarlo e identificarlo. Il 41enne viene denunciato per lesioni personali e minacce.

È accaduto ieri mattina nel cuore della cittadella sanitaria: Battini ha passato tutto il giorno a Cona per le ferite, soprattutto al volto. È lui stesso a raccontare una giornata da girone dantesco: "Stavo cercando, come di consueto, di essere d’aiuto. Sembrava tutto tranquillo, poi è arrivata una coppia sui quarant’anni. Si è capito subito che erano nervosi".

Battini vede che non hanno la mascherina contrariamente agli altri utenti: "Li ho invitati a indossarla indicando il bar dove avrebbero potuto trovarne". Al loro ritorno la situazione non cambia: "Avevano le mascherine, ma non le indossavano – continua Battini –. Così ho di nuovo invitato l’uomo a proteggersi. A questo punto, ha iniziato a insultarmi, ma pensavo che tutto finisse lì". Il 41enne, invece, blocca l’ingresso della sala d’aspetto: "Gli ho chiesto di spostarsi – aggiunge Battini –. E lui, per tutta risposta, si è seduto alla sedia della mia scrivania". Quando Battini si abbassa per invitarlo ad alzarsi, il 41enne lo aggredisce: "Mi ha colpito con un pugno ravvicinato e sono caduto all’indietro. Ho battuto la testa contro lo spigolo della porta dello spogliatoio del personale cup. Ho avuto paura di morire. Sentivo la faccia che si stava gonfiando. Così mi hanno soccorso i sanitari sul posto, poi quelli dell’ospedale di Cona. Mi hanno fatto una tac, che ha escluso traumi gravi. Essere un volontario nella sanità non è mai facile, ma la situazione è decisamente peggiorata nel post pandemia. Stavolta a farne le spese sono stato io".