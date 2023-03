Ex scuola di Ambrogio, il sindaco revoca l’inagibilità: può riaprire

Con un’ordinanza firmata dal sindaco Fabrizio Pagnoni è stata revocata la temporanea inagibilità dell’ex scuola di Ambrogio. Sull’immobile comunale è stato disposto il ripristino parziale limitato ai locali al piano terra, fino all’avvio e al completamento dei lavori per la manutenzione straordinaria della copertura previsti del Programma triennale delle opere pubbliche: ciò fermo restando l’inagibilità di tutto il primo piano. In via precauzionale sarà eseguito un monitoraggio periodico per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza, dando atto che, laddove si rilevi l’aggravio delle condizioni della copertura, vengano attivati provvedimenti a tutela della incolumità pubblica.

Era l’inizio dello scorso dicembre, quando si era verificato il cedimento di una porzione di copertura dell’edificio di via Zappaterra. La società Patrimonio Copparo ha immediatamente affidato i lavori di ripristino urgente alla ditta Bigoni Stefano. L’ultima delle verifiche successiva all’intervento ha accertato il ripristino delle condizioni precedenti al parziale crollo, ma ha rilevato anche che i controsoffitti delle aule poste al piano primo, in corrispondenza del danno, risultano essersi ammalorati a causa del crollo delle travi superiori e delle infiltrazioni di acqua subite. Di qui l’inagibilità del settore. I solai posti tra il piano terra e il piano primo non risultano invece essere danneggiati e non vi sono segni di umidità sottostante, consentendo la riapertura in sicurezza di quegli spazi. Saranno comunque eseguiti sopralluoghi periodici dal momento che l’ex scuola di Ambrogio, costruita verosimilmente nei primi anni del secolo scorso, sconta diversi fattori critici. Per questo sono previste in bilancio risorse per 230mila euro per il necessario consolidamento della copertura.

Valerio Franzoni