Ex scuola di Borgo Punta, via libera alla riqualificazione Sul piatto 520mila euro

Approvato il progetto esecutivo, è partita la gara per la riqualificazione strutturale dell’ex scuola di Borgo Punta di Quartesana, in via Comacchio 900. La procedura per la selezione dell’impresa che effettuerà i lavori è attiva con modalità telematica. Si tratta di uno degli interventi del piano delle opere del pacchetto di rigenerazione urbana, per un importo di 520mila euro. Nel complesso il pacchetto rigenerazione prevede investimenti per 20milioni di euro circa (fondi PNRR) su tutto il territorio per il recupero e il rilancio di una quindicina di edifici pubblici, storicamente dismessi o ammalorati, delle frazioni e le riqualificazioni degli accessi nord-ovest ed est della città.