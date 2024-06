Ex scuola di Renazzo, bando per la gestione

CENTO

Come annunciato la settimana scorsa, il Comune ha fatto uscire l’avviso pubblico riservato ad Enti del Terzo Settore, finalizzato alla stipula di una convenzione per la gestione di attività socio-culturali a Renazzo per la concessione in comodato d’uso gratuito, quale sede per la realizzazione delle attività oggetto del presente avviso, dell’immobile "Ex-scuola primaria di Renazzo". La convenzione avrà durata dalla data della sottoscrizione sino al 31 dicembre 2029 e sarà rinnovabile, con atto espresso, fino ad ulteriori cinque anni a fronte di motivazione legate al buon esito delle attività svolte, alle condizioni di Legge e secondo gli accordi tra le parti.

Le domande devono essere presentate, pena l’esclusione, in forma singola o in partenariato tra loro: da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ovvero Organizzazione di Volontariato (Odv) o Associazione di Promozione sociale (Aps), che risultano iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts). Il progetto dovrà contenere esplicita indicazione delle attività che verranno realizzate nell’immobile in concessione per promuovere una relazione attiva con il territorio e che si dovranno armonizzare a quelle di autonoma programmazione dell’Amministrazione comunale. I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione utilizzando apposita documentazione allegata all’avviso che dovrà pervenire al Comune di Cento entro le ore 12.00 del giorno mercoledì 31 luglio 2024, con una delle seguenti modalità.

l. g.