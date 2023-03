Ex scuola di Spinazzino, via libera alla rinascita

Via libera al progetto definitivo per la rinascita dell’ex scuola di Spinazzino, un edificio di inizio ‘900 al centro di un piano di recupero finanziato con fondi Pnrr per 455mila euro. L’immobile, dismesso da anni e vincolato, diventerà una ‘casa’ della frazione con destinazione polifunzionale, a disposizione della comunità. Il finanziamento – come sottolinea il vicesindaco e assessore alle frazioni Nicola Lodi – deriva "dai 20 milioni di euro complessivamente intercettati per interventi di rigenerazione urbana. Con questi fondi sarà data nuova vita a 18 edifici abbandonati, dismessi o ammalorati delle frazioni, tra cui diverse ex scuole, come quelle di Chiesuol del Fosso, di Gaibana, di Monestirolo, di Sabbioni, di Porporana, di Ravalle, l’ex Materna di Denore. È una straordinaria occasione, e ringrazio i tecnici per l’imponente lavoro messo in campo, per restituire alle comunità di tutto il territorio luoghi, spazi di aggregazione e per servizi". Nell’ambito degli 84 milioni circa di fondi Pnrr intercettati la partita della rigenerazione urbana è una delle più complesse.