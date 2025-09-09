"Ex Tollok, è finita". Stop a dicembre: "Nessun compratore"

"E’ finita", così Chiara Zambonati, sindacalista della Fiom, apre e chiude la parabola della ex Tollok, azienda di Masi Torello. "La speranza che qualcuno si facesse avanti per acquistare lo stabilimento della Rexnord, così si chiama adesso, è definitivamente tramontata. Fino a febbraio, questo il tetto, abbiamo tutti sperato che si facesse avanti un acquirente. Così non è stato". Quello che resta dell’azienda dove lavoravano 77 dipendenti, al centro di una lunga vertenza che si è snodata tra lettere di licenziamento, viaggi dei lavoratori in corriera nella sede della Regione a Bologna, trattative aperte e poi di nuovo chiuse, fino a quella che tutti si auguravano fosse la svolta. Un compratore. Che non c’è stato, nessuno si è fatto avanti. "In questo momento i lavoratori stanno uscendo gradualmente dall’azienda con alcuni incentivi", riprende. L’azienda ha messo a disposizione 2,8 milioni per l’incentivazione volontaria. "L’attività è ormai ferma da tempo, stanno smantellando i macchinari", sottolinea Zambonati. Lo stabilimento, i capannoni, un’area che rischia di restare abbandonata. "L’ultimo tentativo – prosegue – punta ad evitare che quella struttura resti vuota, una cattedrale abbandonata. Si spera che si faccia avanti qualcuno almeno gli spazi".

I 77 dipendenti erano stati licenziati con una mail. Era il 7 ottobre del 2024. Poi tutto il personale era stato pienamente occupato. Numerosi i tavoli in Regione, ai quali hanno preso parte i sindacati, la stessa azienda, una lunga battaglia. Obiettivo era quello di trovare un investitore pronto a far ripartire l’attività rilevando l’intero sito per la cifra simbolica di un euro. Tutto inutile. Nessuno si è fatto avanti. Dopo l’entrata in vigore della legge di stabilità 2025 Regal Rexnord ha fatto richiesta di cassa integrazione per cessazione, durerà fino al 31 dicembre di quest’anno. Poi un altro tassello del tessuto produttivo della provincia scomparirà in maniera definitiva, un buco nella mappa del lavoro. Grande l’amarezza di Samuele Neri, sindaco di Masi Torello, che ci aveva creduto. Non è l’unico fronte sul quale sono puntati i riflettori.

Bompani, Ostellato. Anche qui una lunga vertenza con momenti anche molto drammatici per i lavoratori. Prima dell’estate sono entrate due consistenti commesse. Hanno dato un po’ di ossigeno alla fabbrica che rappresenta un simbolo dell’economia della provincia. Il sindaco Elena Rossi, anche Sirio si trova nel suo territorio, ha cominciato a seguire la vicenda da subito. "Proseguono ma lentamente – dice –. Speriamo che si possa riprendere con ritmi produttivi migliori nei prossimi mesi". Il primo cittadino è fianco a fianco dei dipendenti. Alcuni dei quali hanno deciso di lasciare e hanno trovato futuro in altri settori. Lavoratori che dall’impresa sono passati ad insegnare tra i banchi di scuola.

Altro fronte, Toyota. E’ stata al centro di un incontro che si è svolto nei giorni scorsi in Regione. Al tavolo il vicepresidente Vincenzo Colla. "Nonostante la necessità di affrontare una riduzione dell’attività produttiva dovuta a fattori temporanei di mercato, resta confermato l’impegno a procedere con gli investimenti programmati e l’intenzione di mantenere i livelli occupazionali", l’assicurazione dell’impresa. "Assicuriamo il nostro pieno sostegno ai contratti di sviluppo e ai piano di investimento negli stabilimenti dell’azienda – le parole di Michele de Pascale, presidente della Regione –, ma abbiamo chiesto che all’impegno per il rinnovo della gamma prodotti sia affiancato il mantenimento della produzione in essere e della divisione ricerca e sviluppo, al fine di valorizzare e mantenere tutte le competenze attualmente presenti nell’azienda".

m. b.