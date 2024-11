Ex Tollok, incontro senza i dirigenti: "L’azienda si dimostra insensibile"

Si sta avvitando su se stessa la vertenza della ex Tollok di Masi Torello. Dopo i primi due incontri ospitati a Bologna nella sede della Regione, che avevano fatto balenare uno spiraglio, quello di mercoledì ha avuto esito negativo. Anzi, come afferma il sindaco Samuele Neri, c’è il sospetto che la dirigenza abbia sabotato l’incontro. "Come sindaco di Masi Torello – sbotta il primo cittadino, Samuele Neri - ritengo mio preciso dovere esprimere il mio più profondo sentimento di indignazione – che sono sicuro, appartenga anche a tutta la cittadinanza - nei confronti della condotta tenuta da Legal Rexnord, durante l’incontro con le rappresentanze sindacali, svoltosi mercoledì scorso (30 ottobre). Questo, perché, anche volendo tralasciare il merito delle diverse questioni oggetto di trattativa, ritengo deplorevole come i rappresentanti aziendali non si siano presentati di persona, bensì, solo tramite collegamento telematico e, soprattutto, mancanti del manager statunitense Paul Tyson, il quale si era dimostrato l’unico fornito di un qualche potere decisionale". Un’assenza che secondo il sindaco ha affondato il tentativo di prosecuzione della trattativa. "I dirigenti presenti – incalza il primo cittadino - non sono stati in grado di fornire risposte alle tematiche oggetto della vertenza e, così facendo, l’azienda ha arbitrariamente impedito la prosecuzione delle trattative e la definizione puntuale degli argomenti discussi al tavolo regionale di lunedì scorso (28 ottobre), come espressamente richiesto dall’assessore regionale alle Attività Produttive, Vincenzo Colla, il quale proprio a tal fine, aveva rinviato alla seduta del 4 novembre". Un comportamento ritenuto deplorevole. "Ritengo che tale sdegnoso comportamento rechi una inaccettabile offesa non solo alle lavoratrici e ai lavoratori, della cui professionalità l’azienda si è servita fino a poche settimane fa, ma anche alle istituzioni coinvolte nella vertenza, in primo luogo, alla Regione Emilia-Romagna. Prendo atto di come, dopo aver dimostrato una totale insensibilità per il territorio". E conclude: "Ribadisco la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza alle lavoratrici e ai lavoratori ex Tollok ed alla loro lotta, auspicando possa condurre a risultati concreti e positivi". Franco Vanini