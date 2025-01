Ex Tollok, la speranza: "Aziende interessate"

"Qualcosa si sta muovendo", è la nota di speranza del sindaco di Masi Torello, Samuele Neri, per il futuro dei lavoratori della Rexnord Tollok, la cui azienda ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività dello stabilimento, per tutti i 77 dipendenti, in modo improvviso e immotivato. Il lavoro di Alberto Sportoletti - l’advisor nominato dalle parti sindacali a seguito dell’accordo quadro raggiunto nella Regione Emilia-Romagna – nel tentativo di reperire un’azienda che possa riassumere i lavoratori dello stabilimento ex Tollok e garantire un futuro al sito produttivo di Masi Torello, sta producendo dei risultati.

"L’advisor ha contattato 104 aziende – riprende il primo cittadino –, due di queste hanno espresso manifestazioni di interesse, sia ad assumere tutti i dipendenti e che a farsi carico del sito produttivo. In particolare una di queste aziende ha già fatto un sopralluogo del sito, l’altra l’ha in programma su tempi brevi". Non solo: "Altre due aziende hanno mostrato interesse e devono ancora decidere se andare avanti nell’operazione oppure no. Il tempo stringe, in quanto per tutti è necessario arrivare a esprimere una proposta vincolante entro il 28 febbraio, ultimo giorno di lavoro; dal 1° marzo scatterà la cassa integrazione".

Va sottolineato che dei 77 dipendenti della Tollok, alcuni hanno trovato una sistemazione per loro conto e alcuni, nei posti apicali, dovrebbero trovare occupazione in altri stabilimenti della multinazionale statunitense, soprattutto in una fabbrica del Reggiano. Domenica scorsa monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Comacchio, accogliendo l’invito dell’amministrazione comunale, ha celebrato la messa nella chiesa parrocchiale di Masi Torello, a particolare beneficio delle lavoratrici e dei lavoratori del locale stabilimento di Legal Rexnord Tollok.

L’arcivescovo aveva accolto l’invito del sindaco Samuele Neri ed è stata l’occasione per ricordare la triste vicenda che nell’ottobre scorso ha visto l’azienda aprire la procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività dello stabilimento e, così, rinnovare loro vicinanza, comprensione e affetto in un momento di difficoltà e incertezza. Monsignor Perego, al termine della messa e dell’omelia, dimostrando la propria vicinanza alla comunità, si è intrattenuto per un aperitivo allestito nella canonica, in compagnia dei parroci, don Giuseppe e don Jean, delle autorità e dei fedeli. "In tale ottica – tira le conclusioni il primo cittadino di Masi Torello – accogliamo l’invito alla preghiera per nuovi motivi di speranza, pur consci di come la realtà economica del nostro territorio sia difficile".

Franco Vanini