Ex Tollok, la vicinanza del vescovo: "Ci sono motivi di speranza"

Non si è ancora spenta a Masi Torello l’eco della messa celebrata domenica per i lavoratori della Rexnord Tollok da monsignor Gian Carlo Perego, arcivescovo di Ferrara e Comacchio, che aveva accolto l’invito dell’amministrazione comunale. "La presenza del vescovo nella nostra comunità ha voluto essere l’occasione per ricordare la triste vicenda che, nell’ottobre scorso, ha visto l’azienda aprire la procedura di licenziamento collettivo per cessazione dell’attività dello stabilimento, per tutti i 77 dipendenti, in modo improvviso ed immotivato e, così, rinnovare loro la nostra vicinanza, comprensione ed affetto in un momento di difficoltà ed incertezza", commenta il sindaco Samuele Neri.

Durante la propria omelia, l’arcivescovo ha ricordato come: "perdere il lavoro non è una cosa di poco conto, perché significa perdere un bene essenziale per ogni persona, un sostegno per una famiglia, un aspetto fondamentale della propria vita, del proprio benessere. La perdita del lavoro, come la disoccupazione, di alcune persone tanto più se non giovani, pertanto, è un fatto grave, perché ha un impatto non solo sulle singole persone e famiglie, ma su tutta una comunità che vive anche del lavoro delle persone".

Proprio in questi giorni Alberto Sportoletti - l’advisor nominato dalle parti sindacali a seguito dell’accordo quadro raggiunto con la Regione Emilia-Romagna – sta lavorando nel tentativo di reperire un’azienda che possa riassumere i lavoratori dello stabilimento ex Tollok.