Ex Tollok, una messa per i licenziati. Il vescovo: "Basta singoli interessi. Così muoiono aziende e persone"

Cari fratelli e sorelle, in questo anno giubilare, la nostra preghiera al Signore oggi è anzitutto per gli operai licenziati dall’azienda, ma anche perché impariamo ’a essere tutti responsabili di tutti’, come scriveva nell’enciclica Sollicitudo rei socialis San Giovanni Paolo II, così da costruire una comunità libera e solidale. Dove ognuno responsabilmente assume i suoi compiti e condivide con gli altri gioie e dolori, fatiche e speranze, soprattutto dei poveri e sofferenti. Come ci ricorda l’inizio della costituzione conciliare Gaudium et spes". Pecrhé senza solidarietà e senza responsabilità "una comunità muore". Il Signore "ci accompagni in questo anno giubilare a essere pellegrini di speranza, uomini e donne che assumono le proprie responsabilità per preparare il domani". Parole sagge e sature di speranza pronunciate ieri mattina nella chiesa di Masi Torello nell’omelia dal vescovo Gian Carlo Perego, per il personale della Tollok, licenziato dall’oggi al domani dall’azienda, una multinazionale statunitense. Per le 70 persone messe alla porta, c’è l’ombrello della cassa integrazione, ma solo fino alla fine di febbraio.

Dal pulpito è intervenuta in chiesa anche Jennifer Pavani, dipendente e anche delegata sindacale della Uilm. Molto applaudita anche la preghiera dei fedeli di Natasha Cobianchi, anche lei con "quelli che sono sospesi". In chiesa c’era anche il sindaco di Masi Torello, Samuele Neri, accompagnato dal vicesindaco Caterina Gentili e dall’assessore Michele Bucchi e dal nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Voghiera, da cui dipende il territorio di Masi, Ciro Longobardi. "Siamo molto preoccupati – racconta monsignor Perego – stiamo seguendo da vicino questa situazione delicata. Il nostro territorio è tra i più poveri della regione, richiamo la desertificazione industriale".

Il sindaco ha molto apprezzato la vicinanza e solidarietà del vescovo. "Siamo molto riconoscenti a sua eccellenza – ha evidenziato Neri – che ha accolto il nostro invito. La prossima settimana ricontatterò l’advisor incaricato di trovare un’azienda pronta a subentrare. Ad Alberto Sportoletti di Milano sottoporrò una lista di tre aziende che hanno manifestato interesse sia ad assumere parte del personale che a rilevare il sito produttivo. Per quanto riguarda i dipendenti, qualcuno ha trovato posto altrove, qualcuno sarà ricollocato in altri stabilimenti del gruppo". Per tutti monsignor Perego ha speso parole cariche di significato, citando San Paolo: "Ognuno ha bisogno dell’altro. Quando viene meno la solidarietà emergono gli egoismi, gli interessi personali. E quando questo avviene in un corpo che è un’azienda, non conta più il lavoro, la dignità della persona, del lavoratore, la condivisione, in una parola la solidarietà, ma solo il profitto, gli utili, gli interessi aziendali. Così un’azienda muore. Ma può morire anche una comunità se al primo posto ci sono gli interessi dei singoli. Ciò che vale per un’azienda, vale anche per ogni comunità, anche per le famiglie: se ognuno pensa per sé e non si condivide le gioie e le sofferenze, se non si condividono le risorse non cresce la famiglia, la comunità, anche la comunità ecclesiale. Da Gesù, dal suo stile di vita, di relazioni impariamo la solidarietà".