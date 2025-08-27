"Ex zuccherificio, servono verifiche"

"Prima che sia troppo tardi" è l’appello che lancia Valter Zago, segretario del Circolo del Delta Sinistra Italiana, intervenendo nel dibattito apertosi in questi giorni sul futuro dell’ex zuccherificio di Comacchio. Dopo una lunga dissertazione sulla storia della cittadina lagunare, Zago sottolinea come "basti e avanza quanto riportato sui fatti storici per suggerire ai decisori pubblici interessati al destino dell’ex zuccherificio di Comacchio di osservare, prima di qualsiasi nuova deliberazione al riguardo, l’elementare principio di precauzione".

Per il segretario del Circolo del Delta Sinistra Italiana occorre "promuovere al più presto una rigorosa ricognizione archeologica su tutto il suo areale, ivi compreso il podere che l’affianca", probabilmente per scongiurare che gli interventi previsti vadano ad impedire la futura scoperta di eventuali testimonianze della corposa storia di Comacchio. Lo afferma poiché "nel 2011 la Soprintendenza archeologica effettuò un saggio in occasione della posa di un metanodotto nella superficie occupata dal dismesso zuccherificio di Comacchio. Grazie a quella ricerca occasionale e meramente puntuale, vennero rinvenuti, come scrisse la Soprintendenza, "i resti di fondazione di un edificio abbastanza complesso, probabilmente un luogo di culto databile – prosegue – tra l’età paleocristiana e l’Alto Medioevo".

L’excursus storico del segretario del Circolo del Delta ricorda come la bonifica, un secolo fa, a Valle Trebba portò alla luce inaspettatamente la prima straordinaria necropoli di Spina. Lo splendore dei corredi funerari attici emersi suggestionò a tal punto parte del popolamento deltizio da costringere le forze dell’ordine ad arginare addirittura un’invasione di massa da parte di abitanti di Lagosanto, accorsi in corteo nell’area degli scavi per impadronirsene. Senza dimenticare gli innumerevoli tombaroli da quel momento in azione nottetempo fino a non molto tempo fa. Non dimentico come dopo mezzo secolo, nel 1981, fu scoperta sempre in Valle Ponti la nave romana "Fortuna Maris" di epoca augustea ed il suo intero e straordinario carico e "grazie al loro rinvenimento riprese concretamente slancio il progetto di dotare pure Comacchio finalmente di un museo archeologico. Che, oggi, gode del doppio dei visitatori paganti del Museo di Spina, questo nonostante esponga a Ferrara, dopo Atene, la più importante collezione di ceramica attica al mondo". Infine ricorda ancora come nel 1996 "una ricognizione della Soprintendenza archeologica che permise di individuare l’areale del porto altomedievale di Comacchio, comprenderne la conformazione e la straordinaria valenza commerciale".

