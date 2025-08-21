"Ex zuccherificio, solo critiche strumentali"

Sull’intervento previsto nell’area dell’ex zuccherificio di Comacchio, interviene il vicesindaco Maura Tomasi per fare chiarezza, reputando "meramente strumentali e da campagna elettorale" le polemiche sollevate alcuni giorni fa da parte del Pd e del Prc comacchiesi. La vice del primo cittadino ricorda come l’area in questione sia di proprietà della società Sipro ed è in abbandono totale dal 1993, a seguito della chiusura definitiva dello stabilimento della Romana Zuccheri. "Il sito, da allora, ben 32 anni – riprende – si trova in totale degrado e abbandono e non hai mai potuto contare su un qualsiasi progetto di riqualificazione, concretamente ivi realizzabile".

Sottolinea come l’unico progetto sia stato quello presentato nel 2019, che prevedeva la creazione di un’area per la rinaturalizzazione, attraverso l’importazione in quel sito di fanghi prodotti dalla società Petrolchimica spa di Ostellato. Un progetto, precisa Tomasi, che aveva il favore del Comune di Comacchio, sindaco del Pd e presidente del Parco del Delta del Po Marco Fabbri, Sipro e Parco del Delta del Po.

"Si trattava dell’importazione di fanghi bonificati da idrocarburi realizzata utilizzando tecniche per il risanamento di terreni inquinati, per utilizzarli – continua il vicesindaco – a scopi di rinaturalizzazione. E’ solo dopo un’opposizione da parte delle forze di minoranza di allora, di cui facevo parte, e di un sollevamento popolare che il progetto non ha più avuto giustamente seguito". Il progetto attuale rientra in un ampio accordo di programma tra enti, fra i quali la Regione Emilia-Romagna, nella persona del vice presidente Vincenzo Colla, l’ente Parco, la Provincia di Ferrara e i comuni di Comacchio, Ostellato e Portomaggiore ed "ha come finalità la riqualificazione dell’area industriale dismessa da decenni.

Nello specifico, il sito dell’ex zuccherificio di Comacchio nel quale sarà installato un impianto fotovoltaico soprasuolo che, come tale, può essere riconvertito, sarà oggetto anzitutto di una riqualificazione e a favore della comunità sarà realizzata una zona verde e un parcheggio pubblico. Ci sarà anche un edificio destinato alla ricerca universitaria e questo attraverso un accordo con la rettrice Laura Ramaciotti di Unife. Energie alternative, riqualificazione urbana che darà nuovo volto all’ingresso ovest di Comacchio, e la ricerca scientifica – conclude Maura Tomasi – non dovrebbero dare adito a critiche strumentali. Siamo purtroppo in aperta campagna elettorale anticpata, dove tutto fa brodo".

cla. casta.