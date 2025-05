"Expo Osaka, le università motore d’innovazione"

E’ iniziata giovedì a Osaka, in Giappone, la missione del Ministero dell’Università e della Ricerca e della Conferenza dei rettori delle università italiane (Crui) al Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka. A presentare al pubblico accordi, intese e memorandum d’intesa tra alcune università italiane e del Giappone anche la Rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramaciotti. La Rettrice Unife ha partecipato all’evento ’The Italian Higher Education System at Expo 2025 Osaka - 1st Italian and Japanese Rectors’ Forum 2025’ (’Il Sistema Universitario Italiano a Expo 2025 Osaka - 1° Forum dei Rettori Italiani e Giapponesi 2025’) nell’auditorium del Padiglione Italia. Al centro dell’evento i temi della ricerca, del trasferimento delle conoscenze e del public engagement. Ramaciotti ha sottolineato il valore aggiunto delle partnership pubblico-privato e le relazioni tra università e i principali stakeholder sulle questioni globali. Nel suo intervento di apertura del panel “Sostenibilità economica e finanziaria dei sistemi e dei territori”, la Rettrice ha illustrato il progetto ’Pentrer - Public Engagement per la Transizione Ecologica in Emilia-Romagna’, finanziato dal ministero dell’Università e della Ricerca e formato dalle università dell’Emilia-Romagna insieme alla Regione. Pentrer è collegato a Ecosister - Ecosistema per l’Innovazione dell’Emilia-Romagna, finanziato attraverso il Pnrr con l’obiettivo di porre la ricerca, la tecnologia e la conoscenza in dialogo diretto con le esigenze della società, dell’industria e dell’ambiente. "Expo Osaka è l’occasione per mostrare come le università siano motore di innovazione e coesione territoriale. In Emilia-Romagna, con i progetti Pentrer ed Ecosister, promuoviamo un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione tra ricerca, imprese e istituzioni, capace di affrontare sfide globali come la transizione ecologica e digitale. La nostra visione è costruire ponti tra territori e culture" ha sottolineato la Rettrice Laura Ramaciotti. La partecipazione a Expo Osaka si inserisce nelle iniziative di promozione del Sistema Paese in Giappone e in tutta l’Asia, che vedono il Padiglione Italia quale avamposto e strumento per la diplomazia.