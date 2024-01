Export, in calo il commercio per la chimica e i macchinari

La contrazione delle esportazioni che hanno afflitto l’intero Belpaese nel 2023, purtroppo si sono riflesse, e in parte ampliate ,anche in provincia di Ferrara, con un meno 10,9% complessivo, superiore di qualche punto percentuale alla media nazionale di 8,7%.

Una flessione dei rapporti con l’estero che si sta ripercuotendo sul lavoro delle grandi aziende del territorio estense che maggiormente hanno rapporti con l’estero.

Su tutti la chimica (-27,4%) e i macchinari e apparecchi (-14,2%), che tra l’altro sono i due settori da soli rappresentano la metà delle esportazioni, determinandone quindi il trend finale. Ma la contrazione ha riguardato anche altri ambiti come gli articoli in gomma, plastica, ceramica (-17,7%) e i mezzi di trasporto (-17,1%). Ma anche i prodotti manifatturieri (-23,1%). Con una perdita rispetto ai primi nove mesi del 2022 di 181 milioni nei primi sei mesi dello scorso anno e di ulteriori 54 milioni che si sono aggiunti nel terzo trimestre. Di contro, pur non potendo bilanciare le perdite dei settori trainanti, sono in crescita le esportazioni dei prodotti agricoli (+7,2%), per un totale di 178 milioni in nove mesi del 2023 e gli alimentari (+17,6%) che hanno superato la quota dei prodotti agricoli.

Analizzando invece le destinazioni delle esportazioni ferraresi vengono confermati i cali diffusi con i Paesi europei che sono quelli dove destinazione e provenienza delle merci rappresentano i due terzi dell’export ferrarese. E tra i Paesi europei la Germania spicca su tutti come primo partner delle aziende ferraresi – con 347 milioni di uero in nove mesi dello scorso anno, in calo però di 10 milioni ogni trimestre.

Cristina Rufini