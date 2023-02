"Extralishow, note e disegni si intrecciano"

di Laura Guerra

Il nuovo spettacolo teatrale Extralishow partirà dal teatro Comunale il primo marzo. Lo show è ideato da Elisabetta Sgarbi in collaborazione con Eugenio Lio, e vede protagonisti gli Extraliscio guidati da Mirco Mariani, Davide Toffolo, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti e noto fumettista, e Leo Mantovani, attore e scrittore fuori dagli schemi. Uno spettacolo totale, che unisce musica, parole e immagini.

Mariani, cos’è Extralishow?

"Nasce da un’idea di Elisabetta Sgarbi: dopo il libro e il film, mancava lo spettacolo teatrale. Racconta la nostra storia. Con Davide Toffolo, bravissimo disegnatore e talentuoso fumettista, c’è un’amicizia di anni e mentre noi eseguiremo le nostre canzoni, lui si esprimerà sulla lavagna luminosa nello schermo gigante, il geniale attore futurista Leo Mantovani leggerà alcuni brani, ed Elisabetta Sgarbi sarà alla regia. Tutto verrà miscelato in una sorta di intreccio tra parole, disegno e musica".

Nuovo modo di fare show?

"È sicuramente un nuovo modo per pensare la musica, che ormai si somiglia tutta. È avere il coraggio di valicare i confini della musica prendendo a braccetto il disegno in una staffetta con le parole, sconfinando un po’ dal solito linguaggio musicale".

È il segreto per catturare di più il pubblico ed essere diversi dagli altri?

"Siamo il gruppo più fuori moda d’Italia e siamo fieri di esserlo perché quando si hanno delle idee bisogna cercare di mantenerle, di rimanere fermi e non farsi prendere dalle mode. Bisogna essere sinceri perché la musica dev’essere specchio della sincerità di ognuno di noi. Nel mio laboratorio a Bologna mi impegno ogni giorno a cercare sonorità nuove. Con gli Extraliscio il passo è stato ancor più bello perché abbiamo cercato di innovare la musica tradizionale".

Cos’è la musica per lei?

"Per me è come avere la fortuna di incontrare un animale selvatico e guardarlo negli occhi. La musica è libertà e fortuna incredibile perché puoi chiudere gli occhi, guardare in te stesso, sognare, andare dove note e suoni ti portano e dove l’errore può portare a soluzioni migliori".

Cosa ci può dire del legame con Elisabetta Sgarbi?

"Ci presentò Ermanno Cavazzoni, scrittore e poeta di Bologna che la convinse a farci fare insieme due spettacoli a Milano. Scattò un amore artistico che ci ha portato a raggiungere cose che mai avremmo pensato, come partecipare al concerto dedicato a Battiato all’arena di Verona, il concerto a Miami o a Dusseldorf, musiche per film e Sanremo. Senza Elisabetta, gli Extraliscio sarebbero stati solo legati al folk e al rinnovamento del liscio. E ci saremmo fermati. Con lei è invece successo tutto il resto. Una donna unica, che non manca mai, sempre presente, che non si arrende mai, piena di iniziative e di forza".

Ferrara, la vostra seconda casa?

"Sono più spesso a Ro che a casa mia in Romagna. Lì si discute di idee e si fanno le riunioni. Ormai è diventata una sede importante. È a Ferrara che nascono tutte le decisioni importanti su Extraliscio".