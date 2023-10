F Medical, la clinica nel nome della donna. Visite gratis al seno

Nel Poliambulatorio F Medical in via Darsena 8486 a Ferrara per il mese di ottobre nei giorni 5, 12, 19 e 26 ottobre dalle 14 alle 17 si effettueranno visite senologiche gratuite con ecografia mammaria gratuite. Le pazienti dovranno inviare una mail a [email protected] per fissare un appuntamento. "In occasione dell’ottobre Rosa il Poliambulatorio F Medical, in collaborazione con Lilt Ferrara, promuove questa iniziativa nel segno delle donne", spiega la dottoressa Viviana Ansaloni (nella foto), direttore operativo della struttura guidata dal direttore dottor Stefano Di Mase. Le visite nella clinica privata non vanno a sostituire lo screening dell’Ausl.