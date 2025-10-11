Fa 700 euro di spesa ed esce senza pagare. Inseguito e arrestato al centro commerciale

Stavano ricercando un giovane 22enne segnalato dalla direzione del centro commerciale Il Castello che lo aveva pizzicato a rubare, quando hanno scorto un uomo che alla loro vista si è messo a correre, all’apparenza senza motivo. Il motivo, invece, era ben chiaro al 54enne, che è stato fermato poco dopo l’uscita dal centro commerciale dagli agenti della polizia locale Terre Estensi che, insospettiti dalla sua fuga repentina dopo aver abbandonato il carrello, lo hanno rincorso.

In quel frangente, un addetto alla vigilanza ha riferito agli operatori che l’uomo era scappato dall’area vendita rubando il contenuto del carrello, che ammontava a circa 700 euro. Non solo: tra la refurtiva c’erano anche diverse paia di jeans, ai quali era stato staccato il dispositivo antitaccheggio con l’utilizzo di una tronchese che il 54enne aveva con sé. Per questo, il responsabile è stato arrestato per furto aggravato.

Per eludere i sistemi di apertura automatizzata dei varchi, l’uomo aveva approfittato di un cliente che lo precedeva. Grazie all’intervento degli agenti, però, non è andato molto oltre. L’uomo è stato trasferito nelle celle di sicurezza del comando di via Tassoni, in vista dell’udienza direttissima celebrata ieri. Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma per il 54enne. Il processo tornerà in aula il 12 dicembre.

Per l’altro furto, che aveva originato la richiesta di aiuto, è stato individuato il responsabile, un marocchino di 22 anni, sul quale al momento sono in corso accertamenti.