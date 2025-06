Fabbri: "Ferita profonda, ora un nuovo percorso"

"Ci abbiamo sperato fino all’ultimo con diverse chiamate alla proprietà, che non hanno però trovato rassicurazioni. La notizia che la Spal non giocherà in Serie C rappresenta una delle pagine più tristi e amare della nostra storia sportiva. È una ferita profonda per tutta Ferrara perché la Spal rappresenta la nostra identità, le nostre radici, il nostro orgoglio". In tarda serata è arrivato il commento amaro del sindaco Alan Fabbri. "Questa notizia – afferma il primo cittadino – arriva come un fulmine a ciel sereno anche per noi. Insieme all’assessore allo sport Carità, nelle scorse settimane avevamo incontrato la dirigenza, dopo una stagione che, pur tra mille sofferenze e difficoltà, ci aveva regalato sul campo la possibilità di restare tra i professionisti. Proprio per questo avevamo chiesto chiarezza e garanzie sul futuro del club. Ci è sempre stato assicurato che non ci sarebbero stati problemi per l’iscrizione. Oggi, però, dobbiamo prendere atto che la proprietà non ha avuto il rispetto che la città, i tifosi e la storia di questi colori meritavano. Non si gioca con il cuore di una città intera".

Dopo aver definito questo momento "il tempo della delusione e della rabbia" Fabbri annuncia: "Come sindaco, e come cittadino, sento il dovere di mettermi da subito in campo con la mia squadra, insieme a chi vorrà esserci, per costruire un nuovo percorso per la Spal. Ferrara non può e non deve restare senza la sua squadra. Serve unità, serve l’impegno di tutti: istituzioni, imprenditori, tifosi. Sarà dura, ma dobbiamo provarci". Dopo aver stigmatizzato gli attacchi di alcuni rappresentanti della minoranza in Consiglio ("L’opposizione strumentalizza un tema che invece avrebbe dovuto tenerci tutti uniti"), Fabbri svela: "L’Amministrazione ha fatto tutto quello che poteva fare, cercando sempre un dialogo, sia con la proprietà che con la tifoseria". Infine un pensiero di solidarietà "ai dipendenti della società e alle famiglie che oggi vivono l’incertezza e la paura di perdere il proprio lavoro".