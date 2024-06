Fabbri, la proclamazione. A breve il primo Consiglio. E’ già partito il toto Giunta

Il suo numero fortunato è il quattro. Non ricorda se lo portava anche dietro la maglia quando giocava a pallone, ma sicuramente compie gli anni il 4 gennaio e, proprio ieri mattina, ha firmato per la quarta volta l’accettazione dell’incarico a sindaco. Alan Fabbri si presenta al cospetto della commissione elettorale centrale in abiti sportivi. Assolte le formalità, la firma. Nessun passaggio di campanella. Suona, ancora, per lui. Ora, per Fabbri, inizia la fase forse più delicata prima di entrare nel vivo della consiliatura: la consultazione con i vari gruppi politici. A ogni modo, l’arco temporale in cui dovranno essere prese le decisioni di affidamento delle deleghe è piuttosto ristretto.

Entro dieci giorni i neo eletti riceveranno la lettera di convocazione del primo consiglio comunale di insediamento, che dovrà essere convocato nei dieci giorni successivi. Da ieri, il sindaco è entrato nel pieno delle sue funzioni. Ma arriviamo al passaggio politico dell’attribuzione delle deleghe in giunta e alla nomina del presidente del Consiglio Comunale. La prima certezza è che Micol Guerrini, non solo non si è ricandidata, ma non sarà riconfermata in Giunta. A questo punto, iniziamo a ragionare sul caro, vecchio manuale Cencelli. Matematicamente, sarebbero quattro le consultazioni che dovrebbe fare il primo cittadino seguendo il criterio del quorum per il Consiglio.

Su questo, ci arriviamo tra un po’. Cencelli, dicevamo. Stando ai risultati elettorali conseguiti dai partiti ma, soprattutto, dalla lista civica, spetterebbero quattro assessorati proprio a quest’ultima che l’ha fatta da padrona. Due assessorati spetterebbero a Fratelli d’Italia, due alla Lega e uno Forza Italia. Di qui, si aprono altre due questioni: la presidenza del Consiglio – che auspicabilmente dovrà avere un livello più strutturato rispetto a quella della consiliatura appena conclusa – e, soprattutto, quella legata alla nomina di vicesindaco. L’uscente, Nicola Lodi, sicuramente farà di tutto per preservare il suo posizionamento benché gli equilibri politici siano profondamente cambiati rispetto al 2019. È matematico, comunque, che sarà a pieno titolo nella squadra di collaboratori del sindaco. Se dovessimo azzardare una previsione, non solo sarà confermata anche Cristina Coletti, ma le verranno attribuite le stesse deleghe che ha avuto in questi anni.

Anche Alessandro Balboni siamo certi che sarà in giunta anche perché ha fatto il pieno di preferenze e Fd’I è il primo partito dopo la lista del sindaco. Assieme a lui, è probabile che entri – in quota Meloni – Chiara Scaramagli non solo in virtù delle preferenze ottenute, ma anche per questioni di bilanciamento di genere. Della civica, sicuramente, non potrà non avere un incarico – e ha fatto chiaramente capire che vuole essere valorizzato, nella sua intervista al Carlino – il recordman di preferenze, Francesco Carità. Marco Gulinelli, con ogni probabilità, sarà confermato al suo posto. Poi, la partita della civica resta aperta. Potrebbe, in questo senso, esserci un derby al femminile: Angela Travagli (assessore uscente) e Silvia Fabbri (boom di consensi). Con ogni probabilità anche l’assessore uscente al Bilancio, Matteo Fornasini – in quota Forza Italia – sarà riconfermato al suo posto. Potrebbe reclamare una posizione di rilievo anche Francesca Savini, tra le consigliere della precedente maggioranza in assoluto più attive.

Nella civica, anche Giacomo Gelmi (cda del Comunale) ha totalizzato molte preferenze. Insomma, la questione sulla civica è molto aperta. Non è escluso che, per tacitare le ambizioni partitiche, Fabbri potrebbe optare per un uno-due civico: lui e una persona pescata direttamente dalla lista. D’altra parte, con oltre il 30% dei consensi, chi potrebbe opporsi? Sulla posizione di Andrea Maggi, assessore ai Lavori Pubblici uscente, come peraltro lui stesso ha dichiarato al nostro giornale, è tutto nelle mani del sindaco. Chiaramente, il fatto che la sua civica non abbia superato il quorum non aiuta. Ma, si sa, la politica è l’arte dell’(im)possibile.