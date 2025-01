Fabbri, le linee di mandato: "Nuovo patto per il lavoro e una città a misura di giovani"

Ci siamo. Le linee di mandato del sindaco Alan Fabbri sono completate e, il Carlino, ha avuto modo di analizzarle e approfondirle. Il documento, di circa 25 pagine, è piuttosto articolato. Partiamo – confrontandole con quelle del 2019 – dicendo che sono 14 e non più 12 le sfide di mandato. Il programma è in continuità con il precedente, anche se nella prima parte – quella più corposa e dedicata al lavoro – si percepisce la volontà di essere maggiormente incisivi. Per esigenza di sintesi, ve ne sintetizziamo alcune. (Le linee di mandato parlano anche di Sport, di Università, di sburocratizzazione, di frazioni e di senso di comunità).

LAVORO. È la parte principale delle Linee di mandato – che verranno presentate in consiglio comunale entro febbraio – e attorno alla quale ruota l’intero programma che verrà poi recepito nel documento unico di programmazione. "ll nostro sguardo è già rivolto a costruire il futuro – si legge – . Una visione condivisa del futuro realizzabile con un “Progetto di Città e di Territorio” fatto da una combinazione di progetti cardine che hanno una valenza strategica". "Gli strumenti di intervento economico a sostegno del tessuto produttivo della città – prosegue – , e in particolare delle piccole e piccolissime imprese, sperimentati in questi ultimi cinque anni verranno ulteriormente potenziati, sempre lavorando in modo coordinato con la Camera di Commercio, con le associazioni di categoria e le rappresentanze economiche e valorizzando le vocazioni locali. La città del prossimo decennio è perfettamente consapevole di tale grande opportunità di sviluppo e mira non solo a consolidare la struttura dei servizi esistenti ma a far coincidere le più importanti occasioni di valorizzazione e rigenerazione urbana con il rafforzamento delle imprese esistenti e con l’attrazione di nuove realtà imprenditoriali". Ferrara, che si posiziona come "città-ponte al centro dell’area strategica veneto-emiliana inserita come territorio nevralgico nel corridoio europeo Baltico-Adriatico, deve continuare il percorso di città del lavoro e delle opportunità di sviluppo dell’economia reale". "Per rafforzare la competitività – si legge – occorre fare leva su accordi con tutte le principali istituzioni del territorio che vive oggi importanti sfide. Punteremo ad un nuovo e concreto Patto per il lavoro e lo sviluppo, orientando la spesa pubblica sulle infrastrutture e sull’aumento dell’accessibilità". Tra le iniziative di "rafforzamento competitivo del territorio, si evidenzia il percorso di attuazione dell’inserimento del Polo Chimico nella Zona Logistica Semplificata (Zls), corredata dal Piano di sviluppo strategico della Zls.

PIÙ SICUREZZA. " Il Comune - prosegue il documento – continuerà a garantire la sicurezza dei luoghi e l’incolumità di chi vive e lavora quotidianamente nella nostracittà. Chi non rispetta le regole, non si deve sentire indesiderato". Fra le strategie, un ruolo primario lo svolgerà la polizia locale e, fra l’altro, verrà completato il progetto ’Illuminazione sicura’".

DECORO URBANO. "Il “Piano straordinario di manutenzione ordinaria della città” ha ridotto il degrado e ha ridato decoro agli spazi pubblici e ha contribuito a mettere in ordine e in sicurezza la viabilità". L’intedimento è proseguire su questa linea, implementando la raccolta dei rifiuti, proseguendo il percorso di restauro della cinta muraria e potenziando il trasporto pubblico locale.

CITTÀ PER FAMIGLIE E ANZIANI. "Vogliamo una città a misura di famiglia, con specifiche politiche a sostegno delle giovani coppie che devono essere agevolate nel loro percorso di vita e di costruzione di una famiglia, anche attraverso l’accesso privilegiato all’edilizia pubblica, esenzioni tariffarie e contributi economici per l’accesso ai servizi. Particolare attenzione anche a bambini e anziani.

SOSTEGNO ALLA INIZIATIVE CULTURALI E AGLI EVENTI. "Ferrara deve aumentare ulteriormente la propria attrattività e sviluppare sempre di più le capacità di accoglienza turistica svolgendo un’azione di coordinamento tra gli attori che operano nella filiera. Occorre continuare a salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico-artistico e le istituzioni culturali cittadine che sono la punta di diamante ed il principale volano del nostro sistema culturale e artistico".

AMBIENTE. "La strategia “Più natura in Città” consentirà di migliorare ulteriormente la qualità dell’aria grazie anche al divieto di consumo del suolo agricolo e al potenziamento della rete di trasporto pubblico e della rete di mobilità ciclabile e pedonale".