Ferrara, 9 novembre 2020 - Una lettera di minacce è arrivata questa mattina alla segreteria del sindaco di Ferrara Alan Fabbri (Lega), indirizzata al primo cittadino. Ne dà conto lo stesso Comune in una nota.

Il testo, spiega l'Amministrazione comunale, porta come firma "Le nuove 'Brigate rosse", con simbolo in intestazione, e contiene richieste rivolte al Governo, minacciando attacchi. Del fatto è stata informata la Questura, ora in possesso della lettera. Verifiche sono in corso.