Fabbri: "Quando ad Arcore mi disse che era ora di tagliarmi il codino"

"Ad Arcore mi disse: ‘È ora di tagliarti il codino’. Declinai affettuosamente dicendogli: ‘Non ci è riuscita neanche mia madre’. Scoppiammo in una risata. Oggi che Silvio Berlusconi non c’è più, ricordo con affetto questo ‘siparietto’ tra noi, prima delle Regionali del 2014. Ho conosciuto una persona autorevole, una persona che aveva la straordinaria capacità di farti sentire a tuo agio, di farti sentire a casa. Un grande imprenditore, un uomo che ha posto dei temi ineludibili per l’agenda politica di questo Paese. La sua forza ci mancherà: è stato un combattente". Questo il ricordo personale del sindaco di Ferrara Alan Fabbri, che aggunge: "Condoglianze alla famiglia e un abbraccio a tutto il popolo di Forza Italia". "Oggi – il commento del coordinamento provinciale di Forza Italia – salutiamo il fondatore del centrodestra italiano, un gigante tra gli statisti ed uno dei più rilevanti ed influenti tra i politici e gli imprenditori del nostro Paese. Un uomo che ha fatto la storia d’Italia, la cui scomparsa è una perdita gravissima per tutti.

Un innovatore, i cui valori, ideali e la sua visione sono la più importante eredità politica e rappresentano un patrimonio straordinario che è e resterà per sempre e che per questo continuerà e sarà portata avanti con ancora più forza ed impegno da tutti noi. A lui saremo sempre graditi e proseguiremo la nostra attività politica nel solco dei suoi ideali ed insegnamenti".