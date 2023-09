Fabbri replica a Talmelli "I vandali alla Festa dem? Un appiglio per attaccarmi"

di Federico Di Bisceglie

Dal vandalismo allo scontro sui social. I toni si surriscaldano e, come spesso accade, ad accendere gli animi è il tema della sicurezza. È il sindaco Alan Fabbri a rispondere, sulla sua pagina Facebook, ad alcune considerazioni politiche del segretario comunale dem Alessandro Talmelli, a seguito del triste episodio di vandalismo che ha colpito la festa de L’Unità di Pontelagoscuro. "Ormai – scrive il segretario dem sui social a corredo di alcune foto che ritraggono le strutture della festa messe a soqquadro dai malviventi - la città dal centro alla periferia è continuamente oggetto di episodi di violenza e vandalismo: è ora di voltare pagina, è ora di costruire insieme il futuro di Ferrara, è ora di prendere seriamente in considerazione il grido di allarme che proviene da molte parti della società". Chiaramente, al di là del dispiacere, dalle parole di Talmelli trapela un messaggio politico che non è andato giù al sindaco Fabbri.

La replica è al vetriolo. "So bene cosa significa organizzare eventi e quindi posso ben capire lo stato d’animo di chi ritrova vandalizzato il proprio spazio già allestito – premette il primo cittadino –, specialmente quando al lavoro ci sono molti volontari che sacrificano il proprio tempo per portare avanti le proprie idee, come in questo caso, e per rendere viva la propria comunità. Dispiace però che, come al solito, si esageri e che questo episodio diventi l’ennesimo appiglio, per Alessandro Talmelli, segretario del Pd, per attaccare la mia amministrazione sulla sicurezza della città".

Fabbri nel suo post ricorda a Talmelli che "nel lontano settembre 2013, in piena e ’rigogliosa’ amministrazione Pd, presso cui ha rivestito il ruolo di consigliere comunale, due volontari della Festa dell’Unità di Pontelagoscuro furono aggrediti in via Braghini". Non solo. Sulla situazione di Pontelagoscuro, Fabbri si dice "consapevole che esiste da molti anni un problema" ma che a fronte di questo l’amministrazione ha "reso operativa una nuova squadra, quella del nucleo antidegrado della Polizia Locale. Si può fare di più, certamente, e lo stiamo già facendo – ammette Fabbri nel post – coordinandoci con tutte le forze dell’ordine, ma sia chiaro: lezioni di sicurezza dal Partito Democratico ferrarese non ne prendiamo". La questione della sicurezza, centrale nella scorsa campagna elettorale, lo sarà probabilmente anche per le amministrative del 2024. Per esprimere la sua solidarietà agli organizzatori della festa, Fabbri fa sue le parole dell’ex segretario del Pd, Luigi Vitellio. Anche questa, a ben guardare, è una notizia.