Fabbri scrive ai residenti "Ecco il piano viabilità"

FERRARA

Manca ormai meno di una settimana al concerto evento di Bruce Springsteen al parco Urbano. In vista di una giornata epocale sotto molti punti di vista, il sindaco Alan Fabbri ha voluto inviare una lettera ai cittadini che vivono nelle aree interessate allo spettacolo, per ricordare tutti i dettagli e le modifiche della viabilità nella giornata dello show. "Per la prima volta – si legge nella missiva – Bruce Springsteen si esibirà il 18 maggio al parco Bassani, un evento unico che permetterà di far conoscere al mondo la nostra meravigliosa Ferrara, che accoglierà al meglio gli spettatori, offrendo loro la consueta accoglienza che ci caratterizza". Il Comune, prosegue il primo cittadino, "in accordo con Fondazione Teatro Comunale e sulla base delle indicazioni fornite dalla autorità locali di pubblica sicurezza, ha definito un piano di viabilità che intende offrire alla città le migliori condizioni di sicurezza, incolumità pubblica, circolazione e fruibilità dell’evento. Abbiamo cercato di limitare al massimo i disagi e confidiamo nella collaborazione di tutti".

Il documento passa poi a illustrare il piano viabilità. Area rossa. Zona destinata solo al transito pedonale: via Porta Catena (tratto compreso tra via Bianchi e via Bacchelli), via Canapa, via Bacchelli (tratto da via Canapa all’ingresso della piscina comunale). Zona in cui è ammessa la circolazione ai mezzi di servizio del concerto: via Bacchelli (tratto compreso tra l’ingresso della piscina comunale e la via Gramicia, via Gramicia dal termine delle abitazioni, lato città, a dopo l’area del golf club Cus e via Orlando Furioso). Zona in cui è ammessa la circolazione per coloro che si devono recare alla Motorizzazione e per i soli residenti del tratto a fondo chiuso della via Canapa, via Fratelli Rosselli, via Orlando Furioso. Zona in cui è inibita la presenza di persone: mura cittadine e sottomura (tratto compreso tra la via Tumiati e la via Gramicia). Area Arancione. Zona destinata al transito pedonale e dei veicoli dei residenti: via Porta Catena (tratto compreso tra viale Po e via Bianchi. Area gialla. Zona destinata al transito dei residenti, degli studenti e di tutti gli operatori delle attività area interna alle mura cittadine a nord dell’asse di via Arianuovavia Guarini (escluso);

area esterna alle mura compresa tra viale Po (escluso), la linea ferroviaria e le vie Canapa (zona rossa) e Porta Catena (zona arancione).