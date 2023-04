"Fabbri si ricandida ma lo scenario è mutato Il ruolo dei moderati"

Caro Carlino

abbiamo appreso dalle tue pagine dell’annuncio del sindaco sulla sua nuova candidatura per il secondo mandato. Le previsioni e i sondaggi gli sono favorevoli, per cui sarebbe stato controproducente non approfittarne della situazione. Penso che le recenti polemiche e il relativo polverone che si è alzato, nulla han contribuito a spostare eventuali equilibri elettorali, per cui, presumibilmente, avrà vita facile per riconfermarsi; primo perché l’opposizione non ha ancora fornito un giovane e “sgagiato” candidato eleggibile, secondo perchè Fabbri gestisce una formidabile macchina elettorale legata ai social che gli permette di pervadere il corpo elettorale in maniera totale. La macchina del consenso che per anni è stata usufruita dalla sinistra attraverso politiche spesso ideologiche e demagogiche, ora è passata al consenso puro e totalizzante delle nuove piattaforme. Mi chiedo: rimane sullo sfondo il libero pensiero? Rimane il contributo della professione e della managerialità? Rimane in fondo in fondo il contributo dei presunti “moderati” alla vita politica attiva? Oppure anche loro han fatto la scelta di piegare, ancora un altra volta, la faccia verso la destra estrema?

Carlo Alberto Minzoni

* * *

Caro Carlino

apprendiamo che il sindaco Fabbri ha manifestato l’intenzione della sua ricandidatura alle amministrative del 2024 a completamento di progetti in corso e nuovi da realizzarsi in un secondo quinquennio. La notizia era nell’aria e quindi non è stata una sorpresa. Da ritenere tuttavia che le condizioni da affrontare l’anno venturo saranno diverse dal 2019. Allora infatti spirava impetuoso un forte vento leghista: vecchie e stantie nomenclature di potere, cannibalizzazione di forze alleate o non ostili e quant’altro, tanto da gettare talvolta il “bimbo con l’acqua sporca”. Il tutto con una poderosa campagna elettorale trascinata dall’attuale Vicesindaco Lodi, protagonista anche di uno strepitoso successo personale in termini di consenso. Attualmente la prospettiva appare ben diversa, che vede la Lega come partito di riferimento del Sindaco, in vistoso ridimensionamento ed il principale alleato, Fratelli d’Italia, in crescita esponenziale. Ne consegue che probabili mutamenti dei rapporti di forza, che il secondo, sia pure auspicabile, mandato del Sindaco Fabbri potrebbe non essere una cavalcata trionfale da “barone rampante” ma una placida e futura navigazione da “visconte dimezzato”.

Giampaolo Zardi