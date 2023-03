Fabbri, ti sfido Costruisci un dormitorio

di don Domenico Bedin

Carissimo sindaco e carissimi componenti la giunta del Comune di Ferrara, sono il predicatore buonista che è tra gli indagati per le questioni legate all’accoglienza. Ho notato dalla nota del sindaco che mi avete già condannato come truffatore e fraudolento, precisando che voi già lo sapevate da tempo. Sapete qual è una delle pene che Dante riserva ai fraudolenti? Li vede immersi nello sterco e altri con la schiena scoperta frustati da verghe. Dunque avete scommesso che verrò condannato e così la città verrà liberata da un

lestofante che si è intascato, con la sua combriccola, centinaia di migliaia di euro dei ferraresi e degli italiani tutti. Avete scommesso e io allora vi propongo una scommessa a mia volta. Se verrò scagionato dalle accuse che mi sono state mosse voi costruirete e finanzierete un dormitorio pubblico per una quindicina di persone (10 maschi e 5 femmine). Infatti a Ferrara i due dormitori esistenti non sono più idonei. Se invece sarò condannato, oltre a subire le pene dell’inferno dantesco, quando sarà il momento, lo costruirò io insieme ai tanti immigrati che da anni sono residenti nel nostro territorio e che hanno imprese artigiane. Vi chiedo, nel frattempo, di individuare il luogo o l’immobile da ristrutturare a questo scopo. Spero che possiate accettare la sfida. In fondo, comunque vada, i ferraresi più fragili ringrazieranno.