Fabbri, un bis con incognite Pd, rebus nomi

di Cristiano

Bendin

Aspirazione legittima, quella di Fabbri, anche se il contesto sociale e politico, sia comunale che nazionale, è notevolmente cambiato. Nel 2019, la sua lista fu sospinta dal grande vento leghista - in quel periodo Salvini era il leader emergente, oggi non è così - e il suo alleato principale, cioè Fratelli d’Italia, lottava per conquistare seggi e preferenze mentre oggi è saldamente il primo partito d’Italia. Discorso diverso per i cosiddetti moderati: Forza Italia sopravvive ma senza il carisma di Berlusconi, che per motivi anagrafici e di salute sarà sempre meno presente sulla scena, dovrà conquistarsi i voti casa per casa, mentre la civica di Maggi - che mantenendo viva l’associazione culturale ’Ferrara cambia’ ha lavorato per consolidare una propria base sociale - dovrà guadagnarsi anche stavolta il proprio spazio replicando il discreto successo di quattro anni fa, o aumentando il consenso. La grande sfida per Fabbri, al di là del lancio della sua ipotetica civica, sarà quella di mettere assieme un centrodestra un po’ più evoluto, anche culturalmente, di quello attuale: la scelta della classe dirigente dovrà essere meno raffazzonata. A sinistra, il Pd è nel pieno di una grande trasformazione, con gli iscritti divisi tra Bonaccini e Schlein (più votata nel centro) e un gruppo dirigente giovane e motivato, che dovrà fare i conti con i gruppi di potere (e di consenso) del passato, più strutturati politicamente e ancora influenti. E’ chiaro che, se vorrà competere con Fabbri - il sindaco uscente ha, tradizionalmente, una spinta propulsiva maggiore rispetto a un candidato o una candidata nuovi - il Pd dovrà convergere su una figura di peso già dopo l’estate (gradito ai 5Stelle?) anche per lavorare a un programma serio e prepararsi alla campagna elettorale. Di nomi ne girano già molti e alcuni sono oggettivamente buoni ma ci sembra poco serio bruciarli ora, quando manca più di un anno alle elezioni e nessuno ha ancora manifestato la propria disponibilità. Iv e Azione, infine, logorati dalle faide romane, che spazi avranno? Tempus narrabo.