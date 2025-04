Fabbrica dell’acqua, ecco il tour: "Alla scoperta delle fonti naturali"

Cadf – La Fabbrica dell’Acqua apre le porte della centrale di potabilizzazione di Ro per un’occasione speciale: una visita guidata gratuita, aperta a tutta la cittadinanza, per scoprire da vicino il lungo viaggio dell’acqua, dalle fonti naturali fino alle nostre case, e oltre. L’iniziativa è inserita in un ricco programma di eventi dedicati alle scuole, alla cittadinanza e alle associazioni locali e volti a consolidare la relazione tra Cadf, ente gestore del Servizio idrico integrato in undici Comuni del basso ferrarese, e il territorio in cui opera. L’appuntamento è per il 10 maggio, a partire dalle 9.30. Sarà possibile conoscere da vicino il cuore del sistema idrico, osservare i processi di potabilizzazione e comprendere l’importanza di una gestione efficiente e capillare dell’acqua sul territorio. L’acqua potabile che Cadf distribuisce su tutto il territorio aziendale proviene dalle due centrali di Riva del Po. La centrale di Ro, in particolare, la preleva dai pozzi, alcuni dei quali sono custoditi nel bosco adiacente la centrale stessa. La visita guidata consentirà quindi sia di conoscere il processo di potabilizzazione che l’ambiente naturale nel quale l’azienda opera ogni giorno. Le partenze dei gruppi in visita saranno alle 9.30, alle 10, alle 11 e alle 11:30 e la visita, gratuita e adatta a tutti, anche ai bambini, durerà circa un’ora e mezza. Obbligatoria la prenotazione che, per motivi organizzativi, dovrà essere effettuata entro l’8 maggio ai seguenti contatti: cea@cadf.it, e 0533-725301 (da lunedì a giovedì, dalle 9 alle 16 e venerdì dalle 9 alle 13.