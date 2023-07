Fabio Bergamini: "Operazioni di dragaggio La Regione non ci sente"

"Come previsto, la Regione non vuole sentirci di fronte alle nostre richieste di riprendere il dragaggio dei fondali del Po e degli altri corsi d’acqua, per la Lega fondamentali, allo scopo di evitare il ripetersi di esondazioni e calamità viste di recente in Romagna". Non ha tardato a far sentire la sua voce, il consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, dopo la risposta arrivata da viale Aldo Moro ad una sua interrogazione. Nella quale l’ex sindaco di Bondeno chiedeva alla Regione di riaprire le porte ad un confronto, per riprendere il dragaggio del fondale del Po e degli altri fiumi e torrenti regionali.

"Il cambiamento climatico – prosegue – ci porta ad avere periodi siccitosi e abbondanti precipitazioni che si concentrano in pochi periodi all’anno. In queste fasi, diventa fondamentale farsi trovare pronti. Ora, dopo le piogge della primavera, entriamo in un periodo siccitoso e sarebbe opportuno iniziare le manovre per la pulizia di fiumi e torrenti. Ci è però stato detto che l’alveo del Po si è abbassato, nel corso degli anni, e che gli interventi che si svolgono all’occorrenza sono soprattutto di movimentazione di materiali in alveo, senza rimozione di sedimenti". Dagli anni ’90, di escavazioni se ne sono viste poche, eppure "la letteratura tecnico-scientifica è divisa su questo punto e ci sono diversi professionisti che assicurano come le “isole” sabbiose che compaiono nel Po, in vari momenti dell’anno, non possono essere solo causa del cambiamento climatico". Esiste poi un indotto che "una volta si riforniva di sabbia e materiali inerti a “Km zero”, ora praticamente azzerato. Dal Pnrr – dice ancora Bergamini – dovrebbero arrivare 357 milioni di euro per interventi di miglioramento morfologico dell’alveo e delle arginature. Attendiamo fiduciosi, anche se la Regione non si è espressa sulle tempistiche". Bergamini ha firmato una risoluzione con la quale si chiede di riprendere gli interventi di pulizia e manutenzione dei fiumi.