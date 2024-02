Fabio scomparso da mercoledì. Si cerca vicino all’ex distilleria

FERRARA

Lo stanno cercando da mercoledì, quando si è allontanato dalla sua casa, a bordo di una Fiat Punto bianca. Ad essere scomparsi nel nulla, almeno fino alla tarda serata di ieri, è Fabio Formaggi (foto), classe 1993, residente a Ferrara. Il trentenne è alto un metro e centimetri, corporatura snella, capelli lunghi castani, che normalmente tiene legati in una coda. Indossa occhiali da vista. Quando si è allontanato a bordo dell’utilitaria indossava una giacca di colore scuro, pantalone di una tuta nero, scarpe da trekking grigie. Le ricerche ieri si sono concentrate nella zona di via Luigi Turchi, vicino all’ex distilleria. Il suo telefonino ha agganciato una cella vicina, suona ma nessuno risponde. Per le ricerche , oltre carabinieri, polizia di Stato, polizia locale e vigili del fuoco, si sono alzati in volo anche i droni.