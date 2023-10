"Fabrizio, cordiale e socievole". La comunità piange Marangoni

E’ sceso il silenzio di un vuoto al Bar Sport di Piazza Garibaldi, accanto al municipio di Bondeno, luogo di incontro di diversi agricoltori della zona e frequentato da Fabrizio Marangoni, l’uomo di 76 anni che martedì sera ha perso la vita precipitando dal tetto della sua casa di campagna a Settepolesini. Socievole, cordiale, capace di un confronto con i coetanei su diversi argomenti, Marangoni al bar sport andava per incontrare gli amici. Abitava con la moglie Diana, stimata e conosciuta in paese per aver lavorato molti anni alla Cna, in una zona centrale del capoluogo, ma era molto legato all’abitazione di Settepolesini, avvolta dal silenzio dei campi e accanto al magazzino che custodisce gli attrezzi.

Era da sempre il luogo dove sceglieva di trascorrere le sue giornate, impegnate in quella quotidianità, tra tanti lavoretti da fare, che solo la vita di campagna può offrire. Purtroppo la casa, che non era più abitata da molti anni, durante il temporale dell’agosto di un anno fa quando una tromba di vento ha squarciato edifici e abbattuto frutteti nella zona circostante, aveva subito ingenti danni soprattutto al tetto. Danni irrimediabili. Non si conoscono ancora le ragioni per le quali, martedì verso sera, Marangoni abbia deciso di salire su quel tetto in modo decisamente pericoloso, utilizzando il trattore e un bancale come piano di appoggio di una scala provvisoria. Purtroppo, una volta salito sul tetto danneggiato, mossi probabilmente i primi passi, tegole e appoggi del soffitto hanno completamente ceduto. Si è aperto uno squarcio. Fabrizio Marangoni è precipitato all’interno della casa, nella stanza da letto del primo piano, con una caduta che non gli ha lasciato scampo. Molto probabilmente è morto sul colpo. L’allarme è stato lanciato molto probabilmente dai famigliari, che non lo vedevano rientrare a casa per la cena. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che però purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. I carabinieri sono intervenuti per tutti i rilievi del caso.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno, che hanno collaborato per i soccorsi, essendo la casa pericolante. Immediato l’arrivo dei famigliari, della moglie e della figlia, disperate per la tragedia. Lo scenario e le meccaniche di quanto successo non lasciavano dubbi, per cui la salma è stata messa ieri a disposizione dei famigliari in attesa del funerale di cui ancora non si conosce la data.

Claudia Fortini