"Facchino, mestiere ‘snobbato’ I ragazzi cercano scorciatoie"

È considerato per antonomasia un lavoro faticoso, svolto prevalentemente da energumeni. Ma i tempi sono cambiati e anche il lavoro del facchino si è trasformato grazie alla tecnologia e alle normative. La nomea del passato, però, basta a spaventare tanti giovani che rifiutano di affacciarsi a questo mestiere. La conferma arriva dal presidente della Coop M3 a Migliarino, Marco Menegatti: "Non riusciamo ad assumere più di cinque giovani all’anno. Reputano il facchino un lavoro poco dignitoso e non vogliono lavorare il sabato e la domenica".

E allora come fate?

"Ogni anno in questo periodo inizia una faticosa ricerca del personale e non è facile, perché c’è chi preferisce restare a casa per il reddito di cittadinanza".

È contrario agli aiuti statali?

"No, anzi durante la pandemia il reddito è stato fondamentale per aiutare tanta gente, ma adesso dovrebbe essere dato soltanto a chi non può lavorare. Non va dato ai giovani, ma a chi, ad esempio, è disoccupato e con una famiglia alle spalle".

Perché si rinuncia a un posto di lavoro?

"Per quanto riguarda la nostra cooperativa, scontiamo la nomea cattiva delle coop. Ma noi siamo una realtà seria. Nel 2022 abbiamo dato anche un premio ai nostri lavoratori. Nonostante tutto, i giovani non vogliono impegnarsi con noi. Hanno altri obiettivi nella vita".

A cosa si riferisce?

"Preferiscono andare su OnlyFans, una piattaforma dove caricando video e foto si guadagnano soldi. Cercano scorciatoie invece di impegnarsi in un mestiere e fare la gavetta. Come ho fatto io"

Ci racconti...

"Ho lavorato da ragazzo in uno stabilimento balneare. Sabato e domenica compresi e ho imparato tante cose. Esperienze utili nella vita".

m.r.