Faccia a faccia con ’Rambo’: "Il primo mondiale, che gioia"

È stato il primo ferrarese a portare una medaglia olimpica nella nostra città. Tutti lo chiamano “Rambo” e con l’iconico personaggio cinematografico ha in comune il carattere forte e determinato. Luca Rambaldi ha concesso un’intervista ai ragazzi della 1B della scuola M. M. Boiardo.

Quali consigli daresti agli studenti che cercano di conciliare lo studio e lo sport ad alti livelli? "Io sono dell’idea che se una cosa la vuoi fare il tempo lo trovi, quindi ti devi organizzare, lo devi volere fortemente a costo di studiare in macchina al ritorno dall’allenamento"

Perché hai scelto di praticare il canottaggio? "Ho sempre fatto sport fin da bambino, infatti, già a tre anni frequentavo corsi di nuoto, però all’età di otto anni mi sono stancato e ho provato, come altri compagni di classe, a giocare a calcio ma ero negato. Ho così cominciato a cercare altri sport e ho trovato il canottaggio"

Quali erano i tuoi pensieri e le tue preoccupazioni? "Sono sempre gli stessi, da piccolo e da grande, che si facciano garette regionali o Olimpiadi. Il timore è sempre di non essere all’altezza e di non essere abbastanza"

Qual è stata la gara nella quale ti sei sentito più orgoglioso di te stesso? "È stato il primo mondiale vinto in categoria Under 19 e comunque, essendo in giovane età, entrare in una finale europea in categoria assoluta, gli europei assoluti. E, ovviamente, il mondiale vinto nel 2018. Comunque, ogni gara ha qualcosa che ti lascia dentro un ricordo positivo o negativo ma sono sempre emozioni da non cancellare"

Ci sono delle persone che vorresti ringraziare per il supporto? "Sicuramente la famiglia ha un ruolo importante in quest’ambito perché deve, oltre che darti sostegno, credere in quello che stai facendo. Sono i primi fan, i primi sostenitori, però, durante il percorso di un atleta, qualsiasi persona, sia in positivo che in negativo, dà un contributo. Anche un avversario che ti fa perdere ti dà comunque un insegnamento che raccogli"

Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? "Per me questo argento olimpico poteva essere benissimo una conclusione di carriera, però ho deciso di darmi piccoli obiettivi, piccoli step e quindi di continuare a guardare avanti e continuare la mia attività. Però un passo alla volta: il mio traguardo l’ho raggiunto quindi, senza fretta"

Come ti sei sentito quando sei stato convocato alle Olimpiadi per la prima volta? "In un percorso da atleta, quando negli anni precedenti le cose vanno bene e le medaglie arrivano, le Olimpiadi sembrano quasi una naturale conseguenza degli eventi; appare quasi una cosa scontata".