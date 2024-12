’Facciamo la pizza’, domani apre il laboratorio

BONDENO

Dai grandi ai più piccoli. Le Festività accendono il Natale a Bondeno. Ancora una volta, domani i protagonisti sono i giovani, in questo caso delle scuole medie, con il laboratorio di cucina "Facciamo la pizza". L’appuntamento è programmato per questo domani dalle 14, presso il Centro Polifunzionale "Dillingen" di via Fermi. Come suggerisce il titolo, i cuochi in erba, guidati dagli operatori de La Locomotiva, avranno l’occasione di cimentarsi nella preparazione della pizza e di altri impasti lievitati.

"Un altro contenitore culturale che si apre, in favore dei più giovani, per uno degli innumerevoli eventi natalizi – commenta l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –. Il laboratorio della pizza non è certo una novità nel calendario degli eventi, per questo siamo certi che l’adesione sarà numerosa e il divertimento assicurato. Un ringraziamento a La Locomotiva che assieme al Comune collabora nella realizzazione dell’iniziativa, e a Pro Loco Bondeno per l’ottima gestione del Polifunzionale Dillingen". Il laboratorio è su prenotazione, telefonando al numero 345 973 4410. Il costo a partecipante è di 6 euro. Sempre domani è in programma un nuovo appuntamento dell’apprezzata rassegna di ballo "Vai col Liscio", questa volta in versione natalizia. Dalle 21 alla Sala 2000 si potrà danzare con balli da camera e di gruppo. "Ormai, ad ogni appuntamento, i partecipanti già non vedono l’ora di poter tornare la volta successiva – commenta soddisfatto l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. In questo caso, ad animare la serata sarà l’Orchestra Cristina Benini in Musica, e a dispensare gratuitamente bevande e sfiziosità gastronomiche l’associazione Panarea2". L’ingresso alla Sala 2000 è libero.