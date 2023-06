Ferrara, la facciata di San Paolo torna a mostrarsi alla città

Ferrara, 16 giugno 2023 – La facciata di San Paolo torna a mostrarsi alla città: sono state infatti rimosse, nelle ultime ore, le impalcature che hanno coperto, per lavori, il fronte dello storico edificio di culto costruito, nella sua porzione originaria, già a partire dal X secolo. Intanto all’interno continuano gli interventi: si stanno realizzando i consolidamenti e il restauro dell’apparato decorativo della navata centrale e delle cappelle laterali. È stato inoltre montato il ponteggio interno per accedere a cupola e lanterna, oggetto dei prossimi lavori di restauro. In questi stessi giorni, l'Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesano sta realizzando un documentario che presenterà le fasi di recupero del tempio e la sua importanza storico-artistica: un gioiello restituito all'Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio che, insieme alla Cattedrale, diventerà meta "obbligatoria" di visita per fedeli e turisti. La chiesa di San Paolo è al centro di un doppio stanziamento (per complessivi 3,8 milioni di euro): una quota - di circa 3milioni di euro - della linea di finanziamento ministeriale del Ducato Estense e 806mila euro circa della Regione Emilia-Romagna (fondi post sisma), soprattutto per la parte strutturale. In base a una specifica convenzione, il Comune di Ferrara è stazione appaltante e gestisce anche la parte economica (i finanziamenti transitano per le casse comunali). Il termine dei lavori è previsto a fine anno.