’Fahrenheit dil fol’, uno spettacolo per recuperare la memoria storica

Saranno fole, leggende, canti e personaggi della memoria popolare di Ferrara i protagonisti di "Fahrenheit dil fol", lo spettacolo che, previsto originariamente per venerdì scorso, si terrà invece venerdì 19 maggio alle 18,15, nel giardino della biblioteca Ariostea, in via delle Scienze 17, a Ferrara.

Il progetto, nato da un’iniziativa di comunità per salvaguardare il patrimonio popolare orale e la memoria storica del territorio ferrarese, è organizzato dall’officina teatrale A_ctuar, che in questi mesi ha radunato in tutta la provincia i "portatori di memoria" per raccogliere storie e canti, leggende, fatti anormali personaggi curiosi rimasti nella memoria collettiva.

A salvare queste storie e personaggi dall’oblio sono i "custodi", un gruppo di attori reclutati in città con una chiamata pubblica, che hanno raccolto le memorie e cucito insieme i pezzi. "È uno spettacolo anomalo – racconta Sara Draghi di A_ctuar- . Diversi cittadini più anziani di Ferrara e provincia, durante quattro incontri, sono stati intervistati e le loro memorie sono diventate la base per creare lo spettacolo". "È stato un incontro intergenerazionale – ha proseguito Massimo Festi di A_ctuar-: giovani e più anziani si sono incontrati, hanno condiviso memorie, e saranno in scena. Una sorta di Amarcord per riscoprire la Ferrara che era e che un po’ ancora è".

Come ha spiegato Mirna Bonazza, responsabile del servizio Biblioteche e Archivi: "Vediamo le biblioteche come luoghi di memorie, ma scritte, che sembrano avere più valore di quelle orali, ma non è così, la tradizione è originariamente orale e questa memoria va valorizzata per conservare la tradizione locale, popolare, culturale".

L’ingresso all’evento è libero previsto per questo venerdì e gratuito, è aperto al pubblico di tutte le età. "Fahrenheit dil fol" è stato realizzato grazie al supporto delle biblioteche della provincia di Ferrara e con il contributo e patrocinio del Comune di Ferrara.

Lucia Bianchini