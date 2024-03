Fai di primavera. Palazzo arcivescovile ‘invaso’ dai visitatori

Il sole e le temperature primaverili hanno giocato a favore della prima delle due giornate del Fai. Già dalla prima mattinata di ieri, una lunga fila di visitatori si è creata all’ingresso della diocesi, in attesa di entrare a scoprire i tesori dell’edificio. Il palazzo arcivescovile di corso Martiri è infatti il luogo scelto nel capoluogo per questa edizione della manidestazione dedicata alla scoperta dei gioielli culturali e naturalistici del territorio (visitabile anche oggi dalle 10 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30).

Ancora una volta quindi, le giornate del Fai si confermano un successo e un importante volano per il turismo nella nostra città. Per quanto riguarda il resto della provincia, i luoghi visitabili fino alla giornata di oggi sono palazzo Rusconi a Cento, la foce del Po di Volano nel territorio di Codigoro, il quartiere del Carmine a Comacchio e Castello Lambertini a Poggio Renatico. Le Giornate Fai di Primavera si confermano nella loro trentaduesima edizione uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

Un’esclusiva opportunità di scoprire un’Italia meno nota, di luoghi solitamente inaccessibili, dalle grandi città ai borghi, da veri e propri monumenti a luoghi curiosi e inediti, che tuttavia ugualmente raccontano la cultura millenaria, ricchissima e multiforme del nostro Paese. Un modo per contribuire alla tutela e alla valorizzazione di questo patrimonio, che va innanzitutto conosciuto, frequentato, e prima ancora, raccontato. È questa la missione del Fai: "Curare il patrimonio raccontandolo", a cominciare dai suoi 72 beni aperti al pubblico durante l’anno, ma ampliando e arricchendo questo racconto proprio in occasione delle Giornate Fai di Primavera, con 750 luoghi aperti in tutta Italia grazie a migliaia di delegati e volontari e agli apprendisti ciceroni, giovani studenti appositamente formati per raccontare le meraviglie del loro territorio.

Le giornate del Fai offrono un racconto unico e originale dei beni culturali italiani, che risiede nella loro storia intrecciata con la natura, nei monumenti e nei paesaggi, nel patrimonio materiale e immateriale, e nelle tante storie che questi possono raccontare, che insegnano, ispirano e talvolta anche commuovono. Un racconto corale e concreto che si fonda sulla partecipazione di centinaia di istituzioni.

re. fe.