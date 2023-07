’Fair play’, una giornata dedicata alla correttezza "Tanti giochi per i ragazzi dei campi estivi"

Sport, divertimento, nel pieno spirito del Fair Play. E proprio ‘Fair Play’ è il titolo dell’evento, giunto alla seconda edizione, che si terrà oggi dalle 8.30 alle 18 al campo sportivo ‘Raibosola’ di Comacchio, e vedrà protagonisti ragazzi e ragazze che frequentano i campi estivi del territorio. I partecipanti vivranno una giornata insieme, dedicata interamente al gioco corretto, alla sana competizione e il divertimento sarà assicurato, nel pieno spirito del Fair Play. Verranno svolti giochi motori, percorsi, staffette, giochi di squadra e giochi logici, con momenti di gioco libero in cui bambini e bambine potranno conoscersi e socializzare come in un vero e proprio villaggio olimpico. L’evento, nato da un’idea della società sportiva VL FusionLab di Valentina Luciani e Laura Tomasi, in collaborazione con la cooperativa sportiva Sportivamente, è patrocinato e cofinanziato dal Comune di Comacchio. All’iniziativa hanno aderito i centri estivi del territorio: Adventure Summer Camp, Un Camp in Movimento, Estate con Noi, Huna Summer Camp, Cooperativa sociale Girogirotondo e il centro estivo El Movimiento. La giornata terminerà con la premiazione di tutti i ragazzi e ragazze da parte dell’ente Msp Italia (riconosciuto dal Coni) e la sua presidente Lara Liboni. Gli organizzatori ringraziano l’Asd Comacchiese per la concessione del campo sportivo.